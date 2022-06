Le Canada investit dans un nouveau centre d'arts visuels à Vancouver





VANCOUVER, BC, le 27 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dr. Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, ont annoncé un financement de plus de 29,3 millions de dollars pour un nouvel établissement culturel qui abritera un centre d'arts visuels à Vancouver.

La Galerie d'art de Vancouver au centre Chan pour les arts visuels sera un centre d'art de premier ordre, inclusif et écologique, qui encouragera la collaboration et présentera des expositions variées d'artistes canadiens et internationaux. L'installation comprendra une maison communautaire autochtone polyvalente, un théâtre, des espaces d'art public, ainsi que des initiatives et des programmes destinés aux groupes marginalisés et sous-desservis. En plus d'être entièrement accessible, le bâtiment répondra également aux normes d'efficacité énergétique les plus élevées en vue d'atteindre les objectifs climatiques du Canada, dépassant les normes de carboneutralité pour l'énergie et comportant, entre autres, un chauffage solaire, des fenêtres à triple vitrage et des thermopompes.

« Le nouveau centre Chan pour les arts visuels sera une installation culturelle ultramoderne qui illustrera le meilleur des projets inclusifs et respectueux de l'environnement et qui encouragera l'établissement de liens communautaires dans un environnement durable. Accessible et axé sur la communauté, le centre favorisera l'engagement culturel et artistique, tout en respectant les normes de la maison passive - l'idéal écologique pour la conception de bâtiments propres et écoénergétiques. »

L'honorable Dr. Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités et l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Les espaces culturels et les organismes comme la Galerie d'art de Vancouver jouent un rôle important pour ce qui est de soutenir des collectivités dynamiques et inclusives. Ils relient le passé au présent grâce à des expositions qui informent et inspirent, préservent de précieux artefacts et oeuvres d'art, et font rayonner le talent de nos artistes et créateurs canadiens. Cet investissement permet au centre Chan pour les arts visuels de franchir la prochaine étape et de passer du rendu sur papier à la pelletée de terre qui fera place à une installation innovatrice faisant la fierté de tous les Britanno-Colombiens. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Le financement d'Infrastructure Canada et de Patrimoine canadien contribue à fournir les ressources nécessaires pour faire de la nouvelle Galerie d'art de Vancouver un chef de file international en matière de durabilité environnementale. Elle est prête à faire entendre la voix des communautés autochtones locales et internationales, et elle sera un lieu de rencontre et de partage d'idées pour les personnes de tous âges, de toutes cultures et de tous horizons. »

Anthony Kiendl, président-directeur général de la Galerie d'art de Vancouver

Le gouvernement du Canada investit 25 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs, et plus de 4,3 millions de dollars dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels.

investit 25 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs, et plus de 4,3 millions de dollars dans le cadre du Fonds du pour les espaces culturels. Le financement d'Infrastructure Canada est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones.

Lancé en avril 2021, le programme BCVI prévoit 1,5 milliard de dollars pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Au moins dix pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Ce programme aidera le gouvernement du Canada à poursuivre ses objectifs de réduction des émissions d'ici 2030 et ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à poursuivre ses objectifs de réduction des émissions d'ici ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Pour plus de renseignements sur la façon dont les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones peuvent présenter une demande au programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les domaines artistiques, patrimonial et culturel. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels.

