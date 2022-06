Avis aux médias - Dévoilement du Plan d'action pour la promotion internationale de l'agrotourisme et du tourisme gourmand au Québec





QUÉBEC, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse dans la région de Lanaudière concernant un important projet de développement en matière d'agrotourisme et de tourisme gourmand.

Aide-mémoire

Date : 28 juin 2022 Heure : 13 h 30 Lieu : La Ferme Cormier

160, Rang de L'Achigan

L'Assomption, (Québec) J5W 3M7

Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent assister à cette activité sont priés de communiquer avec Camille Jobin de la Direction des communications et des affaires publiques du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, par courriel à camille.jobin @mri.gouv.qc.ca avant 8 h 30 le mardi 28 juin 2022.

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Communiqué envoyé le 27 juin 2022 à 14:38 et diffusé par :