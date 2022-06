La première édition du Défi Jalon d'écomobilité est terminée et a permis aux firmes Deloitte, EY, KPMG, PwC Canada et Raymond Chabot Grant Thornton, d'encourager leurs employés à explorer divers choix de mobilité et à réduire leur empreinte de GES!





MONTRÉAL, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - Du 16 mai au 17 juin 2022 a eu lieu la première édition du Défi Jalon d'écomobilité, dans l'objectif d'encourager l'utilisation de modes de transport durables pour les déplacements au travail. Les employé.e.s des grandes firmes de services professionnels Deloitte, EY, KPMG, PwC et Raymond Chabot Grant Thornton ont participé assidûment grâce à l'application mobile Jalon, et les résultats démontrent une réelle volonté de changement des pratiques afin d'intégrer la mobilité durable au coeur de leurs actions.

En effet, avant de commencer le défi, chaque organisation s'était fixée un objectif de pourcentage de déplacements à réaliser avec des modes de transport durables au cours du challenge. Aujourd'hui, l'entreprise d'économie sociale en mobilité durable Jalon est fière d'annoncer que toutes les firmes participantes ont atteint leur objectif et les ont même dépassés!

Jalon souhaite féliciter et remercier tous les participants pour leurs efforts continus, ainsi que leurs belles initiatives tout au long du défi. Ce défi est un bel exemple prouvant qu'en agissant ensemble et en joignant nos forces, nous construisons un avenir plus durable et atteignons nos objectifs.

Ce défi a également permis aux employé.e.s de ces firmes de mieux connaître leurs habitudes de déplacements au bureau et d'essayer l'écomobilité, ainsi que de nouveaux moyens de transport.

Ensuite, l'objectif sera la poursuite de ces efforts collectifs au courant des prochains mois, même après la fin de ce défi. De plus, le succès de cette première expérience permettra à Jalon de répliquer ce processus à d'autres industries et firmes québécoises dans le futur, afin d'accompagner un changement de pratiques durables.

Cette initiative de Jalon est réalisée notamment grâce à la participation financière de Montréal en Commun.

Les témoignages suivants ont été recueillis auprès des firmes participantes:

« En participant au Défi, nous souhaitions sensibiliser nos gens à l'impact de leurs déplacements et aux solutions durables qu'ils peuvent privilégier au quotidien pour effectuer leurs trajets. Nous sommes d'autant plus fiers d'avoir atteint notre objectif, car il s'inscrit dans le cadre de la démarche globale de responsabilité environnementale dans laquelle nous nous sommes engagés. » - Gabrielle Drolet (Raymond Chabot Grant Thornton)

« Les employés de KPMG au Québec ont eu grand plaisir à découvrir de nouveaux modes de déplacements, leur permettant à la fois de réduire leur impact environnemental et de bouger pour se déplacer au bureau. Plusieurs d'entre eux comptent bien conserver cette nouvelle habitude! » - Geneviève Payette (KPMG)

« Chez PwC Canada, nous tenons à offrir des solutions innovantes à nos employés. Nous avons récemment modernisé nos avantages sociaux en incluant entre autres le remboursement de dépenses reliées au transport en commun et les services de partage de voiture et vélo. Le Défi Jalon nous a permis de mieux comprendre les besoins de nos gens, et nous encourage dans l'atteinte de notre objectif de zéro émission nette. » - Nochane Rousseau (PwC)

« Le Défi Jalon d'écomobilité nous a permis d'apporter des actions concrètes et de conscientiser les employés au fait que chaque geste compte. Nous voulons habiliter nos gens à prendre plus de mesures au travail, à la maison et dans la collectivité pour bâtir un monde plus durable. Ce défi a inspiré nos professionnels à faire des choix responsables sur le plan climatique en leur fournissant une plateforme conviviale qui leur permet d'établir leurs objectifs personnels, et de faire le suivi de leurs progrès ainsi que ceux du Cabinet et de l'ensemble de la cohorte. Ensemble, nous pouvons avancer. » - David De Grandpré (Deloitte)

« Nous sommes fiers d'avoir participé au défi Jalon d'écomobilité, qui nous a poussés à repenser nos habitudes quotidiennes et à faire preuve d'esprit critique à cet égard. Par notre collaboration et à notre volonté de réaliser des objectifs communs dans le milieu des affaires, nous pouvons changer les choses. Chaque pas nous rapproche d'un avenir partagé plus durable. Nous sommes ravis de continuer à jouer notre rôle dans cette transformation. » - Benoît Jaglin (EY)

À propos de Jalon: Jalon est une entreprise d'économie sociale, dont la mission est de provoquer et d'accompagner l'innovation et les changements de pratiques pour rendre la mobilité plus durable. Jalon intervient sur les domaines de la mobilité collective et partagée, mobilité active, logistique urbaine et aménagement urbain.

À propos de Deloitte: Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires.

À propos de EY: EY est l'un des leaders mondiaux de l'audit, du conseil, des transactions, de la fiscalité et du droit. Partout dans le monde, leur expertise et la qualité de leurs services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l'économie et les marchés financiers. EY joue un rôle actif dans la construction d'un monde plus juste et plus équilibré pour leurs équipes, leurs clients et la société dans son ensemble.

À propos de KPMG: KPMG fait partie des chefs de file au Canada dans les domaines de l'audit, de la fiscalité et des services-conseils. Depuis plus de 150 ans, les professionnels de KPMG se penchent sur les problèmes complexes auxquels sont confrontés les clients partout au pays et aux quatre coins du monde, favorisant le changement et stimulant l'innovation.

À propos de PwC: La mission de PwC est de donner confiance au public et de résoudre des problèmes importants. Plus de 7 000 associés et employés dans l'ensemble du pays se consacrent à livrer des services de qualité en certification, fiscalité et conseils et transactions. PwC Canada est membre du réseau PwC qui compte plus de 284 000 personnes dans 155 pays.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton: Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification , de la fiscalité , des services-conseils , du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité , Raymond Chabot Grant Thornton propulse les entreprises et les communautés d'ici depuis 1948. Faisant partie de l'organisation mondiale Grant Thornton, la firme s'appuie sur un solide réseau d'experts pour accompagner les organisations à chaque étape de leur évolution, dans une perspective de croissance durable.

À propos de Montréal en commun: Montréal en commun est une communauté d'innovation pilotée par la Ville de Montréal dont les partenaires expérimentent des solutions en accès à l'alimentation, en mobilité et en réglementation municipale dans un désir de repenser la ville. Les 13 projets de Montréal en commun sont mis en oeuvre grâce au prix de 50 M$ octroyé à la Ville de Montréal par le Gouvernement du Canada dans le cadre du Défi des villes intelligentes.

