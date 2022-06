OLG GAGNE GROS AUX LIONS DE CANNES





Dream Drop de LOTTO MAX remporte quatre prix au festival international de la créativité

TORONTO, le 27 juin 2022 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) est heureuse d'annoncer que sa récente campagne de marketing Dream Drop de LOTTO MAX a gagné deux Lions d'argent et deux Lions de bronze cette année au festival international de la créativité Les Lions de Cannes. Le prestigieux événement annuel rassemble des chefs de file de la création publicitaire du monde entier pour apprendre, créer des liens et célébrer les idées les plus fascinantes du monde.

En mars 2022, OLG, avec l'aide de l'agence de création FCB, s'est associée au designer de mode basé à Toronto Mr. Saturday pour créer une collection de vêtements de style streetwear qui offrait également aux clients un code boni valide pour des billets de LOTTO MAX pendant un an et plaisait à un large éventail d'Ontariens. La campagne a suscité l'engouement et l'excitation avant son lancement et les vêtements se sont vendus en quelques jours - certains en quelques minutes. Tous les objectifs de la campagne ont été surpassés, notamment ceux liés aux nouveaux comptes et aux ventes de billets.

« Nous sommes immensément fiers de l'équipe d'OLG et de nos partenaires et nous les félicitons. Leurs talents créatifs, leur synergie et leur travail acharné ont donné vie à cette campagne publicitaire incroyable, a déclaré Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. Les prix que cette campagne a remportés aux Lions de Cannes sont la preuve qu'OLG est un géant de la créativité et de l'innovation et qu'elle s'efforce toujours de lancer des produits sur le marché par des moyens nouveaux et originaux. »

La campagne Dream Drop de LOTTO MAX comptait parmi les finalistes pour neuf prix et elle a gagné dans quatre catégories :

Lion d'argent dans la catégorie « Creative Commerce » (mobilisation : acquisition et fidélisation de la clientèle);

dans la catégorie « Creative Commerce » (mobilisation : acquisition et fidélisation de la clientèle); Lion d'argent dans la catégorie « Direct » (médias ambiants);

dans la catégorie « Direct » (médias ambiants); Lion de bronze dans la catégorie « Design » (design en communication : conception d'articles promotionnels);

dans la catégorie « Design » (design en communication : conception d'articles promotionnels); Lion de bronze dans la catégorie « Brand Experience and Activation » (expérience et activation en vente au détail : acquisition et fidélisation de la clientèle).

En plus de FCB et de Mr. Saturday, OLG s'est associée à MediaCom, Hill + Knowlton Strategies, Cruel, Common Good et Grayson Music pour la campagne Dream Drop de LOTTO MAX. L'équité, la diversité et l'inclusion étaient au coeur de cette initiative, dont la totalité des profits d'OLG allait à BLACK HXOUSE, une pépinière de création qui favorise la réussite des personnes noires, autochtones et racialisées. C'est la deuxième fois qu'OLG présente sa candidature au festival de la créativité Les Lions de Cannes et la première fois qu'elle remporte des prix.

À OLG, nous jouons pour l'Ontario. La totalité des profits est réinvestie en Ontario pour soutenir les priorités de la Province et aider à bâtir des communautés solides.

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à soutenir le secteur des courses de chevaux. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

