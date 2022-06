Le Canada et la Colombie-Britannique soutiennent l'amélioration du transport en commun dans la province





VICTORIA, BC, le 27 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, ont annoncé un financement conjoint fédéral-provincial de plus de 31,2 millions de dollars pour l'amélioration du transport en commun en Colombie-Britannique. Les travaux d'amélioration comprendront la construction d'un nouvel échangeur de transport en commun à Nelson et la modernisation des parcs d'autobus dans diverses collectivités.

On aménagera un nouvel échangeur de transport en commun élargi dans le centre-ville de Nelson afin de pouvoir offrir de meilleurs niveaux de service. L'échangeur comprendra jusqu'à cinq zones d'arrêt d'autobus ainsi que des abribus, et on effectuera des travaux d'amélioration connexes aux infrastructures routières et piétonnières. L'échangeur sera aménagé près de l'endroit où l'on doit améliorer les infrastructures destinées aux cyclistes, de manière à encourager le transport actif.

Plusieurs collectivités, dont Central Fraser Valley, Kamloops, Kelowna et Victoria, bénéficieront de plus de 100 autobus légers et lourds qui remplaceront les vieux autobus et élargiront le parc de véhicules actuel afin de desservir un plus grand nombre de navetteurs. Les 20 autobus lourds seront alimentés au gaz naturel renouvelable, tandis que certains autobus seront dotés de systèmes de propulsion électrique hybride afin de réduire de jusqu'à 20 % la consommation de carburant et les émissions de gaz. Cela permettra à BC Transit d'essayer et d'évaluer la technologie au fur et à mesure que l'organisation se rapproche de son objectif de transition vers une flotte entièrement électrique. Tous les autobus seront dotés d'un système de TVCF, 34 autobus seront munis d'une plateforme élévatrice pour fauteuils roulants et certains autobus disposeront de la technologie de suivi et de paiement NextRide. Ces améliorations permettront d'accroître la sécurité, l'accessibilité et la commodité.

Le gouvernement du Canada investit plus de 15,6 millions de dollars dans ce projet. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit un montant équivalent. Les contributions des administrations locales dans les collectivités bénéficiaires totalisent plus de 7,8 millions de dollars.

« Les Britanno-Colombiens et tous les Canadiens se fient sur le transport en commun pour se rendre au travail, conduire leurs enfants à la garderie ou à l'école, faire leurs courses et l'épicerie et se déplacer au sein de la collectivité. Leur expérience comme usager devrait être commode et confortable; c'est précisément le but de ces améliorations. Notre gouvernement continuera de travailler avec le gouvernement de la Colombie-Britannique et les municipalités pour veiller à ce que les systèmes de transport en commun soient efficaces, accessibles et abordables. »

L'honorable Harjit Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces investissements sont un autre bon exemple de l'engagement commun pris par la province, le gouvernement fédéral et BC Transit pour réduire les émissions de carbone, accroître l'accessibilité et faire en sorte que les échangeurs de transport en commun soient modernes, efficaces et construits de manière à pouvoir répondre à la croissance future. »

L'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la C.-B.

« BC Transit remercie ses partenaires fédéraux et provinciaux de soutenir de manière continue la mise en place d'un réseau de transport en commun accessible et durable. Les investissements dans des projets comme ces trois-là, soit l'échangeur de transport en commun de Nelson, les autobus lourds à GNC pour le réseau de transport en commun régional de Victoria et la mise en service de plus de 80 autobus légers pour les usagers de la province, sont importants parce qu'ils permettent aux gens de choisir plus facilement le transport en commun et aident à protéger l'environnement. Les usagers profiteront de l'échangeur de transport en commun de Nelson pendant de nombreuses années et les nouveaux autobus représentent un autre pas en avant pour le Low Carbon Fleet Program de BC Transit et notre transition vers un parc plus écologique. »

Erinn Pinkerton, présidente et cheffe de la direction, BC Transit

Faits en bref

Le financement du gouvernement fédéral provient du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada vise à investir 33,5 milliards de dollars sur 11 ans dans les infrastructures publiques partout au Canada. Dans le cadre du programme, les provinces et les territoires établissent les priorités et soumettent des projets à Infrastructure Canada aux fins d'examen. À ce jour, dans le cadre du programme, on a approuvé plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets réalisés dans des collectivités de tout le pays.

Au cours des six dernières années, le gouvernement du Canada a investi 4 705 373 018 $ dans le transport en commun au Canada, dont 1 541 876 462 $ en Colombie-Britannique, dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

