Le gouvernement du Canada investit 28,2 millions de dollars dans le soutien en santé mentale pour les traumatismes et le trouble de stress post-traumatique





L'engagement de financement portera sur le TSPT et les traumatismes chez les personnes les plus touchées par la COVID-19.



REGINA, SK , le 27 juin 2022 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a créé d'importants défis pour les travailleurs de première ligne et les travailleurs essentiels, qui ont travaillé de très longues heures et vécu un stress soutenu tout en oeuvrant pour protéger la population canadienne et la garder en santé. Le gouvernement du Canada reconnaît que ces réalités peuvent faire courir à de nombreux travailleurs de ces domaines un risque accru de souffrir d'un trouble de stress post-traumatique (TSPT). Le gouvernement du Canada est résolu à appuyer les membres de ces groupes de travail dès maintenant et tout au long de la relance suivant la pandémie.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée de sensibilisation au TSPT, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé un investissement de 28,2 millions de dollars dans neuf projets visant à traiter le TSPT et les traumatismes chez les travailleurs de première ligne et les travailleurs essentiels, ainsi que chez d'autres personnes dont la santé mentale a été grandement touchée par la pandémie de COVID-19.

Ces projets contribueront à offrir de services d'intervention et de les mettre à l'essai; de créer des ressources pour les populations touchées ou à risque; et d'élaborer des ressources et des directives pour les fournisseurs de services et les organisations. Les projets viseront les travailleurs de première ligne et les travailleurs essentiels, notamment les fournisseurs de soins de santé, les membres du personnel de la sécurité publique et leur famille, les préposés aux services de soutien à la personne et les travailleurs des établissements de soins de longue durée.

Le financement facilitera également la mise en place d'un carrefour de développement et d'échange de connaissances, qui utilisera les données tirées de ces projets pour éclairer les interventions en santé mentale et améliorer les politiques et les pratiques de santé publique au Canada.

Le financement annoncé aujourd'hui est tiré d'un plus grand investissement dans le budget de 2021 de 50 millions de dollars sur deux ans pour aider les personnes qui présentent un TSPT et des traumatismes ou qui en sont susceptibles en raison de la pandémie, y compris les fournisseurs de services de première ligne et de services essentiels.

Citations

« Les travailleurs de première ligne et les travailleurs essentiels au Canada ont fait d'énormes sacrifices pour nous protéger et nous garder en santé tout au long de la pandémie de COVID-19, et ils méritent notre appui. Grâce à l'investissement d'aujourd'hui, notre gouvernement contribue à la création de nouveaux outils pour appuyer les plus susceptibles d'être touchés par le TSPT et favoriser leur processus de guérison, tout en réduisant la stigmatisation et en levant les obstacles nuisant à l'obtention de soins. À tous les travailleurs de première ligne, nous sommes sincèrement reconnaissants de votre dévouement et de votre engagement soutenus à prendre soin des collectivités. Merci! »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Les Canadiens et Canadiennes sont extrêmement reconnaissants du travail acharné des travailleurs de première ligne et essentiels, surtout pendant la pandémie. Nous savons que ce travail n'est pas facile et peut causer des blessures de stress post-traumatique. En tant que gouvernement, nous avons la responsabilité de soutenir ceux qui nous ont appuyés. Je suis très fier de la différence que ces projets feront pour ceux qui sont en première ligne. »

L'honorable Marco Mendicino

Ministre de la Sécurité publique

« Le financement octroyé par le gouvernement fédéral appuie les efforts de nos chercheurs visant à élaborer, offrir et évaluer des services de soutien nécessaires en matière de santé mentale pour les effectifs du domaine de la sécurité publique, les travailleurs de la santé de première ligne, ainsi que leurs dirigeants et leur famille. Ils ont tous, en tout temps, oeuvré à appuyer notre santé et notre sécurité, et ils ont fait encore plus de sacrifices pendant la pandémie. Maintenant, grâce à de la formation et à des traitements, nous travaillons à leur offrir le soutien dont ils ont besoin. »

Dr R. Nicholas Carleton

Professeur de psychologie clinique à l'Université de Regina et directeur de l'Institut canadien de recherche et de traitement en sécurité publique

Faits en bref

La pandémie de COVID-19 a eu de nombreuses répercussions sur les personnes, les familles et les collectivités.

Les facteurs de stress liés à la pandémie pourraient entraîner une augmentation du nombre de personnes au Canada présentant des symptômes de TSPT. Les personnes qui vivent déjà avec un TSPT pourraient présenter des symptômes plus graves.

présentant des symptômes de TSPT. Les personnes qui vivent déjà avec un TSPT pourraient présenter des symptômes plus graves. À la fin de 2020, la prévalence du dépistage positif pour un TSPT était plus élevée chez les travailleurs de première ligne (10 %) que chez les autres Canadiens (5 %). ( Statistique Canada, Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale, septembre à décembre 2020 )

Les symptômes du TSPT peuvent toucher divers aspects de la vie quotidienne, ce qui nuit au fonctionnement des personnes dans leurs activités quotidiennes.

Cette possibilité de financement vise à promouvoir la santé mentale, le bien-être et la résilience, ainsi qu'à fournir un soutien après une exposition à un traumatisme afin d'atténuer les effets sur la santé mentale.

La promotion de la santé mentale et la prévention des maladies mentales sont des compléments essentiels aux services de soins de santé mentale et peuvent contribuer à réduire la pression exercée sur le système de santé.

Le gouvernement du Canada est résolu à appuyer la santé mentale des personnes au Canada tout au long de la pandémie de COVID-19 et par la suite. Si vous ou l'un de vos proches éprouvez des difficultés, vous pouvez accéder au portail Espace mieux-être Canada , composer le 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). Le portail Espace mieux-être Canada offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à des thérapies autoguidées, à du soutien par les pairs et à du counseling individuel avec des professionnels de la santé qualifiés.

