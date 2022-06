L'Autorité accueille trois nouveaux membres au sein de son conseil d'administration : Madeleine Féquière, Hajar Jerroumi et Miville Tremblay





MONTRÉAL, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a nommé, le 22 juin, Madeleine Féquière, Hajar Jerroumi et Miville Tremblay au conseil d'administration (le « CA ») de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), portant à 11 le nombre d'administrateurs au sein du CA. Le mandat de Jacqueline Codsi a par ailleurs été renouvelé pour une période de quatre ans.

Madeleine Féquière possède plus de 25 ans d'expérience professionnelle en gestion des risques de crédit d'entreprise acquise au sein de différents secteurs, au Québec et à l'international. Elle a également oeuvré au sein de conseils d'administration et de comités de nombreuses organisations, dans les secteurs de la culture, de la santé, de l'éducation et des affaires. Depuis 2014, elle est membre du conseil d'administration d'Investissement Québec et de son comité d'audit. Depuis 2015, elle est également membre du conseil d'administration de l'Université de Montréal et de son comité d'audit.

Experte en droits humains, Hajar Jerroumi est responsable des relations avec les partenaires de la Fondation Lucie et André Chagnon. Elle était auparavant analyste des enjeux et incidences politiques pour le Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel et consultante en droits humains pour EQUITAS. Elle détient un baccalauréat en droit international et relations internationales et complète une maîtrise en administration publique et internationale. Mme Jerroumi est également membre du conseil d'administration de Force Jeunesse et d'Amnistie internationale Canada francophone.

Fort d'une carrière de 35 ans en relation avec le secteur économique et financier, Miville Tremblay a d'abord été journaliste économique et financier à Radio-Canada et à La Presse entre 1983 et 1999. Il a ensuite été directeur, renseignement stratégique, à la Caisse de dépôt et placement du Québec et a travaillé pendant près de 17 ans à la Banque du Canada en tant que directeur principal et représentant régional, bureau de Montréal, du Département des marchés financiers. Depuis 2018, il est Senior Fellow du CD Howe Institute de Toronto et Fellow invité du CIRANO de Montréal.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'accueillir ces nouveaux membres au sein du CA. Ces profils d'expériences variés et cette diversité de perspectives sauront assurément contribuer à la richesse de nos échanges et de nos travaux », a déclaré Robert Panet-Raymond, président du CA.

« Je tiens à féliciter Mmes Féquière et Jerroumi ainsi que M. Tremblay pour leur nomination. Leur arrivée au CA complète le profil collectif de compétences et d'expériences des membres et cadre parfaitement avec la volonté de l'Autorité de promouvoir une plus grande diversité au sein des conseils d'administration », a renchéri Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité.

Par ailleurs, Jacqueline Codsi, qui avait été nommée à titre de membre du Conseil consultatif de régie administrative (CCRA) le 16 janvier 2020, et ensuite membre du CA et présidente du comité des ressources humaines en décembre 2021, a été reconduite dans ses fonctions. Après avoir occupé divers postes de direction en gestion des ressources humaines et en développement organisationnel au sein de sociétés diversifiées, Mme Codsi a poursuivi sa carrière à titre de vice-présidente partenariat ressources humaines et coach exécutif au sein de la firme Leader Conseil. Elle se spécialise dans la mise en place de stratégies de gestion du changement, de gestion des ressources humaines et d'optimisation de processus de gestion. Administratrice de sociétés certifiée, elle siège également à plusieurs conseils d'administration, dont ceux de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) et du CISSS de la Montérégie-Centre.

Rappelons que le 8 décembre 2021, le statut du CCRA de l'Autorité a été modifié pour en faire un CA, suivant la sanction de la Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement dans le secteur financier. Ce changement a eu pour effet de rehausser la gouvernance de l'Autorité et permet aux membres du CA d'exercer des pouvoirs accrus. Tous les membres du CCRA continuent de siéger au CA pour la durée non écoulée de leurs mandats.

Le CA de l'Autorité est aujourd'hui composé de Robert Panet-Raymond, président, Louis Morisset, membre non indépendant, Jacqueline Codsi, Mario Cusson, Madeleine Féquière, Nicole Gadbois-Lavigne, Hajar Jerroumi, Réal Labelle, Guy Langlois, vice-président, Marie-Agnès Thellier qui agit comme secrétaire et Miville Tremblay.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

