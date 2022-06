Le gouvernement du Canada appuie l'adoption de technologies numériques en soutenant Revêtement industriel Prizma





L'entreprise de Gatineau obtient une aide financière de 400 000 $ de DEC.

GATINEAU, QC, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) + http://www.dec-ced.gc.ca/fra/index.html

Soutenir la croissance des PME par l'adoption de technologies de pointe ou numériques contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Steven MacKinnon, député de Gatineau et whip en chef du gouvernement, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 400 000 $ à Revêtement industriel Prizma. Cet appui de DEC lui permettra d'augmenter sa capacité de production, d'améliorer sa productivité et de procéder à la numérisation de son entreprise.

Revêtement industriel Prizma est une entreprise de peinture en poudre électrostatique et de peinture liquide industrielle, spécialisée dans les revêtements spéciaux sur mesure. Pour favoriser sa croissance et sa numérisation ainsi que bonifier son offre de services, l'entreprise gatinoise pourra acquérir et installer des équipements de fabrication automatisée et ainsi conquérir de nouveaux marchés. Ce projet contribuera à la diversification économique de Gatineau et renforcera le tissu entrepreneurial et industriel.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui est une nouvelle preuve de l'engagement du gouvernement du Canada envers les entreprises manufacturières de Gatineau, conformément à notre plan de relance économique. En les aidant dans la poursuite de leurs activités et en stimulant leur croissance, le gouvernement contribue à faire en sorte que l'industrie manufacturière québécoise joue un rôle majeur dans la reprise économique du Canada. »

L'honorable Steven MacKinnon, député de Gatineau et whip en chef du gouvernement

« Les PME sont au coeur de la croissance économique de nos communautés et soutenir leur croissance est une priorité de notre gouvernement. Grâce à notre contribution, Revêtement industriel Prizma pourra améliorer sa chaîne de production avec l'achat d'équipement automatisé. Son apport à la vitalité économique de Gatineau est considérable et c'est non seulement la région de l'Outaouais qui bénéficiera du succès et des retombées de son projet, mais également l'ensemble du Québec et du Canada. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Nous tenons à remercier DEC puisque son aide financière nous a permis de réaliser notre projet d'acquisition de nouveaux équipements afin d'augmenter notre efficacité opérationnelle et d'automatiser certains processus qui comblent ainsi notre pénurie en main-d'oeuvre. Ce soutien nous permet aussi de poursuivre l'agrandissement et le réaménagement de notre usine pour nous permettre d'être plus compétitifs et de percer davantage auprès des gros donneurs d'ordre ainsi que dans le domaine aérospatial. »

Josée Proulx, copropriétaire et vice-présidente, Revêtement industriel Prizma

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

