PROGRAMMATION CITOYENNE ESTIVALE : UN ÉTÉ ANIMÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE!

QUÉBEC, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - Cet été, la colline Parlementaire vibrera au rythme de plusieurs activités. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, l'Assemblée nationale propose un calendrier d'activités gratuites qui plairont aux petits et aux grands. Depuis quelques mois, l'Assemblée nationale reprend ses activités destinées au public et s'inscrit plus que jamais comme une véritable maison citoyenne.

Visites libres et guidées, rallye familial, expositions, yoga dans les jardins, ateliers artistiques, séances de danse grand public, matinées d'activités physiques dirigées, expositions, ateliers horticoles et bien plus attendent le public cet été! Ouverte tous les jours de la semaine, la Halte citoyenne, située dans les jardins à proximité de la Grande Allée, sera le point de départ de l'ensemble des activités.

« C'est avec enthousiasme que l'Assemblée nationale propose une programmation estivale aux citoyennes et citoyens de même qu'aux touristes qui seront charmés par Québec cet été. C'est l'occasion idéale de voir autrement le parlement et de découvrir tout ce qu'il a à offrir. Je suis heureux de constater que cette riche programmation contribue à rendre plus ouverte et accessible notre maison citoyenne. J'invite toute la population à participer aux activités estivales », a déclaré le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis.

L'information relative aux activités est disponible dans le site Web de l'Assemblée nationale à l'adresse www.assnat.qc.ca/programmationcitoyenne. La programmation estivale est offerte jusqu'au 5 septembre. Par la suite, d'autres activités seront dévoilées.

À propos de la Programmation citoyenne

Lancée à l'automne 2019, la Programmation citoyenne est un calendrier annuel d'activités grand public qui vise à faire connaître l'institution, son rôle et sa mission tant à la population qu'aux touristes. Par sa programmation, l'Assemblée nationale ouvre ses portes en encourageant les citoyennes et citoyens à se rapprocher de ses institutions. Plus spécifiquement, la Programmation encourage la relève et s'inscrit dans un partenariat entre le milieu et le Parlement. Ces dernières années, l'Assemblée nationale a notamment accueilli de nombreuses expositions en collaboration avec plusieurs partenaires. Elle fut aussi le théâtre de nombreuses conférences, panels et tables rondes sur des sujets variés. Cet été, l'institution s'associe avec plusieurs acteurs du milieu pour dynamiser la colline Parlementaire.

