IMPAC5 approuvé en tant qu'événement officiel des Nations Unies pour la Décennie des océans





LISBONNE, Portugal, le 27 juin 2022 /CNW/ - Au Canada, la santé de nos océans est directement liée à la santé de notre population. Cela sonne également vrai au-delà des frontières canadiennes et dans le monde entier. Les gens dépendent de l'océan, et la santé de l'océan dépend de nous. Préserver la richesse et la diversité du milieu marin de la planète, et protéger cette ressource vitale n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui.

Le gouvernement du Canada oeuvre sur le plan national pour protéger 25 % de l'espace océanique d'ici 2025 et 30 % d'ici 2030 - un objectif que le Canada défend également à l'échelle internationale. C'est pourquoi, le jour de l'ouverture de la Conférence des Nations Unies sur les océans de 2022, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a fièrement annoncé l'approbation du cinquième Congrès international sur les aires marines protégées IMPAC5 en tant qu'événement officiel de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (Décennie des océans).

Les Nations Unies ont proclamé une Décennie pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030) pour soutenir les efforts visant à inverser le déclin de la santé des océans, et à assurer un océan durable pour les générations futures. En tant qu'événement officiel de la Décennie des océans, IMPAC5 est reconnu pour ses investissements, son développement, son partage et sa mise en valeur de la science, et des connaissances autochtones, qui pousseront les gouvernements et les communautés à étudier, promouvoir, et protéger la santé des océans.

IMPAC5 aura lieu à Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada) du 3 au 9 février 2023. Le Congrès réunira des experts en conservation marine et des décideurs pour échanger des connaissances, des expériences, et les meilleures pratiques, en vue de renforcer la conservation marine et de protéger le patrimoine naturel et culturel de l'océan mondial. Les résultats du Congrès contribueront également à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies, qui sont axés sur la consommation responsable, l'action pour le climat, la vie sous l'eau, et les partenariats.

Le Congrès se terminera par un Forum sur le leadership le 9 février 2023, où des représentants gouvernementaux invités se joindront aux dirigeants d'organisations autochtones, environnementales, éducatives, et du secteur privé pour discuter des résultats du Congrès, et créer un élan mondial sur la voie de 2030.

Citations

« Des océans en bonne santé favorisent des collectivités saines. D'un océan à l'autre, je vois divers groupes travailler ensemble pour partager leurs connaissances et leur expertise - des peuples autochtones et des scientifiques aux groupes communautaires et aux entreprises de base. Je suis encouragée par la collaboration qu'IMPAC5 générera - ensemble, nous pouvons concrétiser la protection de 25 % de nos océans d'ici 2025 et de 30 % d'ici 2030. J'ai hâte d'accueillir le 5e Congrès international sur les aires marines protégées à Vancouver en 2023 dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La conservation des eaux marines et côtières en collaboration avec les partenaires autochtones, les provinces et les territoires, et d'autres partenaires clés est essentielle à l'engagement de notre gouvernement visant à protéger 25 % des terres et des eaux d'ici 2025 et 30 % d'ici 30 ans. En apprenant des peuples autochtones et de la science, nous pouvons approfondir notre compréhension des écosystèmes océaniques et marins, pour aider à conserver la biodiversité, à atténuer les effets des changements climatiques, et à renforcer les relations de Nation à Nation. En février, le Canada est fier d'accueillir le monde entier pour IMPAC5 à Vancouver, et nous encourageons les gens à se joindre à nous pour cette conversation. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et ministre responsable de Parcs Canada

« L'UNESCO salue le Canada et les nombreux acteurs qui se préparent au Congrès IMPAC5. Nous sommes ravis de voir la concrétisation d'un congrès mondial qui rassemble le meilleur de la science, de la conservation, et des connaissances autochtones et locales. Nous sommes également fiers de reconnaître IMPAC5 en tant qu'événement officiel contribuant à la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, qui renforce l'engagement et les efforts de l'UNESCO en faveur de la complémentarité et de la construction concertée des connaissances. Dans cette ligne de pensée, nous soulignons le volet du Programme de leadership des peuples autochtones IMPAC5, qui reconnaît la contribution des peuples autochtones au savoir et à la protection marine. Alors que l'UNESCO cherche également à renforcer les collaborations avec les peuples autochtones, notamment grâce à la Décennie des océans ci-dessus mentionnée, et à la Décennie internationale des langues autochtones, je nous souhaite à tous la meilleure des réussites pour apprendre les uns des autres sur ce chemin, menant à une plus grande complémentarité des voix et des connaissances. »

Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO

« Cette décision doit être applaudie et considérée comme une extension naturelle de ce que représente IMPAC5. En plus des scientifiques, des défenseurs de l'environnement et des experts en AMP, rappelons-nous que les ministres des gouvernements se joindront aux dirigeants d'organisations autochtones, environnementales, philanthropiques, éducatives, et du secteur privé lors du Congrès, et créeront un élan mondial pour tracer la voie à suivre en vue de protéger 30 % des océans du monde d'ici 2030. Chaque partie de ce travail et les thèmes et volets de IMPAC5 que sont le leadership autochtone, le partenariat avec les jeunes, et l'intégration technologique devraient être considérés comme faisant partie intégrante de la Décennie des océans. Depuis IMPAC1, l'UICN a soutenu et continuera de soutenir tous les aspects de ce travail. »

Minna Epps, directrice de l'UICN, Océan

« La SNPC se joint au gouvernement du Canada, à l'UICN et aux Premières Nations hôtes pour annoncer l'approbation du Congrès IMPAC5 en tant qu'événement officiel de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. Cette reconnaissance significative consolide IMPAC5 en tant qu'événement international clé pour agir en faveur de l'océan. IMPAC5 est une occasion cruciale pour les dirigeants autochtones, les délégués officiels, et les professionnels du milieu marin, de transformer des engagements de haut niveau en mesures réalisables; veiller à ce que le monde puisse atteindre son objectif de protéger fortement au moins 30 % des océans d'ici 2030. La SNPC se réjouit d'accueillir le monde entier à Vancouver en février 2023, pour tirer parti des résultats importants attendus lors de la Conférence des Nations Unies sur les océans, de la COP à la CDB, et des réunions du G20 sur l'environnement qui auront lieu plus tard cette année. »

Sandra Schwartz, directrice exécutive nationale de la SNPC

Faits en bref

La Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (Décennie des océans) est coordonnée et dirigée par la Commission océanographique intergouvernementale ( COI) de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), et encouragera les partenaires du monde entier à collaborer pour faire progresser les sciences océaniques afin de soutenir le développement durable de nos océans.

l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), et encouragera les partenaires du monde entier à collaborer pour faire progresser les sciences océaniques afin de soutenir le développement durable de nos océans. En 2018, le Canada a annoncé qu'il investirait 9,5 millions de dollars à l'appui de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (Décennie des océans) avec l'appui du ministère de Pêches et Océans Canada (MPO). Le MPO a mis sur pied un bureau de projet spécialisé, et travaille avec la communauté canadienne des sciences océaniques et ses partenaires internationaux, pour faire progresser les activités menées dans le cadre de la Décennie des océans.

IMPAC5 sera hébergé par le gouvernement du Canada, aux côtés des Nations xwm??kw?y??m (Musqueam), S?wx?wú7mesh ( Squamish ) et s?lilw?ta? (Tsleil-Waututh), du gouvernement de la Colombie-Britannique, de la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNPC) et de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

) et s?lilw?ta? (Tsleil-Waututh), du gouvernement de la Colombie-Britannique, de la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNPC) et de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Les Congrès internationaux sur les aires marines protégées (IMPAC) représentent un effort de collaboration entre l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le pays hôte choisi. Le Canada a eu l'honneur d'accueillir IMPAC5 lors des cérémonies de clôture d'IMPAC4 à La Serena-Coquimbo, au Chili, en 2017.

a eu l'honneur d'accueillir IMPAC5 lors des cérémonies de clôture d'IMPAC4 à La Serena-Coquimbo, au Chili, en 2017. IMPAC5 s'appuiera sur cinq thèmes et trois volets transversaux qui s'alignent directement sur la mission de la Décennie des océans des Nations Unies : Des solutions transformatrices en sciences océaniques pour le développement durable, reliant les personnes et notre océan.

Liens associés

