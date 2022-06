Petal Search remporte l'iF Award 2022, signe de son engagement en faveur d'un moteur de recherche de nouvelle génération





Petal Search vise à fournir des services de recherche à tout moment et en tout lieu

SHENZHEN, Chine, 27 juin 2022 /PRNewswire/ -- Petal Search a été annoncé comme le gagnant de l'iF DESIGN AWARD 2022 dans la discipline Expérience utilisateur (UX).

Fondé en 1953, iF Design est devenu un symbole mondial de l'excellence du design, et le prix annuel iF DESIGN AWARD est l'un des prix de design les plus prestigieux au monde.

En tant que lauréat du prix iF, Petal Search s'efforce constamment d'améliorer l'expérience des utilisateurs en perfectionnant sans cesse ses services afin que les consommateurs puissent profiter de la simplicité d'un parcours de recherche adapté à leurs besoins.

Rendre l'expérience de recherche intuitive et efficace

Avec le grand nombre d'applications utilisées de nos jours, passer d'une application à l'autre et tenter de trouver des informations spécifiques peut s'avérer fastidieux. Cherchant à résoudre ce problème, Petal Search a conçu une expérience de recherche tout-en-un pour établir de meilleures connexions entre les utilisateurs et la multitude d'informations disponibles sur leurs appareils.

Au lieu de devoir ouvrir des applications différentes, les utilisateurs peuvent simplement exécuter toutes leurs tâches dans une seule et même application, grâce à Petal Search. Couvrant plus de 20 secteurs verticaux, les utilisateurs peuvent accéder aux services de toute une série de fournisseurs différents pour trouver ce dont ils ont besoin.

Avec la réouverture des frontières, beaucoup ont aussi l'intention de voyager. Avec Petal Search, les utilisateurs peuvent planifier tous les aspects de leur voyage. Trouvez des lieux intéressants à visiter, réservez des vols et des hôtels, et même consulter les dernières prévisions météorologiques, le tout dans Petal Search.

Comprendre chaque individu à l'aide de l'IA

Petal Search s'attache à améliorer constamment ses services afin que les consommateurs puissent bénéficier d'un parcours de recherche adapté à leurs besoins.

Grâce à la technologie de l'intelligence artificielle, Petal Search est en mesure de mieux comprendre les intentions de chaque utilisateur et de leur offrir une expérience de recherche améliorée. Tout en évitant aux utilisateurs de passer d'une page à l'autre pour trouver ce qu'ils cherchent, Petal Search combine les résultats de recherche locaux et en ligne pour optimiser chaque recherche.

Au fur et à mesure que les utilisateurs se servent de Petal Search, le moteur de recherche se met à reconnaître les habitudes, les intérêts et le contexte de la vie quotidienne de chaque utilisateur. Petal Search prédit ensuite ce que chaque personne va rechercher et propose des recommandations qui lui sont propres, qu'il s'agisse d'applications ou de sites Internet fréquemment utilisés ou de tâches à venir.

En affichant un contenu interactif et visuel, Petal Search permet aux utilisateurs de localiser instantanément les informations qu'ils recherchent parmi la multitude de résultats.

Encourager l'exploration et la découverte

Étant donné que Petal Search ne cesse de comprendre ses utilisateurs, le moteur de recherche les encourage à explorer et à découvrir des résultats au-delà de leurs attentes initiales. Il peut s'agir de suggestions utiles, telles que des produits liés aux articles qu'ils achètent, ou un contenu intéressant lié à des recherches antérieures. Petal Search est capable de comprendre le langage propre à chaque utilisateur et de proposer des résultats provenant de différents fournisseurs.

À propos de cette victoire, le chef de l'équipe de conception UX de Petal Search a déclaré : « Nous sommes honorés de recevoir ce prix qui récompense l'innovation que nous avons apportée à Petal Search, en améliorant l'expérience de recherche tout-en-un pour les consommateurs du monde entier. L'équipe de Petal Search s'engage à apporter d'autres améliorations et mises à jour à la plateforme pour améliorer les expériences de nos utilisateurs, notamment de nouvelles fonctionnalités, conceptions et mesures de sécurité. »

Avec l'aide de la stratégie tous scénarios 1+8+N de Huawei et des technologies d'intelligence artificielle, Petal Search crée une plateforme ouverte et inclusive avec un vaste éventail de contenus et de services. À l'avenir, Petal Search ne cessera de se dépasser pour offrir à ses utilisateurs le parcours de recherche le plus optimal et le plus agréable possible.

