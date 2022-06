AVIS AUX MÉDIAS - Venez célébrer la fin de semaine de la fête du Canada avec la GRC





OTTAWA, ON, le 27 juin 2022 /CNW/ - Les médias sont invités aux écuries du Carrousel le 30 juin 2022 pour donner un coup de main aux policiers et à leurs chevaux dans leurs préparatifs en vue des Célébrations de la fin de semaine de la fête du Canada!

Les membres des médias pourront :

faire une promenade à bord du carrosse qui servira à la campagne «?bourrer le carrosse?» en soutien à la Banque d'alimentation d' Ottawa ;

; dessiner une feuille d'érable sur la croupe des chevaux à l'aide d'un pochoir et d'une brosse mouillée;

interviewer des membres du Carrousel;

assister à une répétition ou à une séance d'échauffement.

L'accès à l'événement sera limité. Les représentants des médias doivent s'inscrire au préalable en communiquant avec les Relations avec les médias de la GRC à [email protected] d'ici le 29 juin 2022, à 13 h (HAE).

Détails :

Date : 30 juin 2022 à partir de 11 h (HAE)

Endroit : 1, ch. Sandridge, Ottawa (Ont.) K1K 2X5

Arrivée des médias : Les membres des médias sont priés d'arriver aux installations du Carrousel à 11 h (HAE) ou de signaler leur heure d'arrivée si elle diffère. Veuillez vous garer dans le stationnement réservé aux visiteurs face aux écuries ou le long du trottoir devant celles-ci et vous diriger à pied vers la porte de la Boutique Mountie pour recevoir votre laissez-passer de visiteur et retrouver votre accompagnateur. Tous les visiteurs doivent remettre une pièce d'identité officielle pour recevoir un laissez-passer et doivent être accompagnés en tout temps.

Programme :

11 h : rouleau B du Carrousel

Midi : entraînement du Carrousel

13 h à 15 h : activités pratiques aux écuries avec les membres du Carrousel et entrevues

Date limite d'inscription : 29 juin 2022 avant 13 h (HAE)

Information générale sur la fin de semaine de la fête du Canada

Les représentations prévues à 14 h le 1er juillet et à 18 h les 2 et 3 juillet sont les premiers spectacles publics sur les terrains du Carrousel à Ottawa depuis le début de la pandémie.

Chaque spectacle est précédé de présentations de nos invités spéciaux : l'Orchestre de cornemuses, les tambours et les danseurs de la GRC, les Capital Cowgirls et la Ottawa Valley Search and Rescue Dog Association. Le spectacle se conclut par une prestation du célèbre Carrousel!

L'entrée à cette activité familiale est gratuite. Nous vous invitons à apporter des chaises de jardin ou une couverture pour plus de confort.

Redonner à la communauté

Les 1er et 2 juillet, des denrées non périssables et des dons en argent seront recueillis pour la Banque d'alimentation d'Ottawa. Nous demandons aux spectateurs de nous aider à «?bourrer le carrosse?», le but étant de le remplir d'ici la fin de la journée du 2 juillet. Le 3 juillet, le Congrès des Ukrainiens Canadiens recueillera des dons pour les familles ukrainiennes déplacées au Canada.

Information supplémentaire :

Horaire de la tournée du Carrousel

Le Carrousel

Accueillir le Carrousel

