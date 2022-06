Petal Search remporte un prix iF 2022, preuve de son dévouement à la prochaine génération de moteurs de recherche





Petal Search vise à fournir des services de recherche en tout temps et en tout lieu.

SHENZHEN, Chine, 27 juin 2022 /CNW/ - Petal Search se voit décerné le prix iF DESIGN 2022 dans la catégorie « expérience utilisateur » (EU).

Fondé en 1953, iF Design est devenu un symbole mondial d'excellence en matière de design, et les prix annuels iF DESIGN sont parmi les plus prestigieux au monde.

À titre de lauréate d'un prix iF, Petal Search s'efforce constamment d'améliorer l'expérience utilisateur en améliorant continuellement ses services, afin que les consommateurs puissent profiter de la commodité d'un parcours de recherche adapté à leurs besoins.

Rendre l'expérience de recherche intuitive et efficace

Étant donné le grand nombre d'applications utilisées de nos jours, il peut être difficile de passer d'une application à l'autre et d'essayer de trouver des renseignements précis. Cherchant à régler ce problème, Petal Search a conçu une expérience de recherche tout-en-un pour établir de meilleures connexions entre les utilisateurs et la surabondance d'informations disponibles sur leurs appareils.

Au lieu d'avoir à ouvrir des applications individuelles, les utilisateurs peuvent simplement accomplir toutes leurs tâches dans une seule application, grâce à Petal Search. Couvrant plus de 20 secteurs verticaux, les utilisateurs peuvent accéder aux services d'un éventail de fournisseurs différents pour trouver ce dont ils ont besoin.

Avec la réouverture des frontières, bon nombre d'entre eux songent aussi à voyager. Grâce à Petal Search, les utilisateurs peuvent planifier chaque aspect de leur voyage : trouver des endroits intéressants à visiter, réserver des vols et des hôtels, et même jeter un coup d'oeil aux dernières conditions météorologiques, le tout dans Petal Search.

Comprendre chaque personne avec l'aide de l'intelligence artificielle

Petal Search se consacre à l'amélioration continue de ses services, afin que les consommateurs puissent profiter des commodités d'un parcours de recherche adapté à leurs besoins.

Grâce à la technologie de l'intelligence artificielle, Petal Search est en mesure de mieux comprendre les intentions de chaque utilisateur et de leur offrir une expérience de recherche améliorée. Pour chaque démarche, Petal Search combine les résultats de recherche locaux et en ligne, épargnant à l'utilisateur le désagrément d'avoir à passer d'une page à l'autre pour trouver ce qu'il cherche.

À mesure que les utilisateurs continuent d'utiliser Petal Search, le moteur de recherche commence à reconnaître les habitudes, les intérêts et le contexte de la vie quotidienne de chaque utilisateur. Petal Search prédit ensuite ce que chaque personne va rechercher et offre des recommandations qui lui sont propres, qu'il soit question d'applications fréquemment utilisées, de sites Web familiers ou de tâches à venir.

En affichant du contenu interactif et visuel, Petal Search permet aux utilisateurs de trouver instantanément l'information qu'ils recherchent dans un océan des résultats.

Encourager l'exploration et la découverte

Tandis que Petal Search continue d'apprendre à connaître ses utilisateurs, le moteur de recherche les encourage à explorer et à découvrir des résultats au-delà de leurs attentes initiales. Il pourrait s'agir de suggestions utiles comme des produits connexes aux articles pour lesquels ils magasinent ou du contenu intéressant lié à des recherches antérieures. Petal Search est capable de comprendre le langage unique de chaque utilisateur et d'offrir des résultats issus de différents fournisseurs.

Le chef de l'équipe de conception EU de Petal Search a déclaré : « Nous sommes honorés de recevoir ce prix, qui reconnaît l'esprit d'innovation que nous avons insufflé à Petal Search et qui améliore l'expérience de recherche tout-en-un pour les consommateurs du monde entier. L'équipe de Petal Search s'engage à apporter d'autres améliorations et mises à jour à la plateforme afin d'améliorer l'expérience de nos utilisateurs, y compris de nouvelles caractéristiques, conceptions et mesures de sécurité. »

Avec l'aide de la stratégie 1+8+N de Huawei et des technologies d'intelligence artificielle, Petal Search crée une plateforme ouverte et inclusive avec un large éventail de contenus et de services. Pour la suite, Petal Search continuera de viser au-delà des attentes, afin d'offrir à ses utilisateurs un parcours de recherche optimal et le plus agréable qui soit.

Pour télécharger Petal Search et en faire l'expérience, rendez-vous au https://bit.ly/3rpGYGY

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1847619/Petal_Search_wins_iF_Award_2022.jpg

SOURCE Petal Search, Huawei

