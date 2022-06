Schneider Electric annonce la mise en place d'une plateforme d'exploitation de réseau sur Microsoft Azure





Schneider Electric, le chef de file de la transformation numérique pour la gestion et l'automatisation de l'énergie, a annoncé aujourd'hui le déploiement d'une plateforme d'exploitation de réseau dans son portefeuille de services d'ExoStruxure. S'appuyant sur la plateforme d'informatique en nuage Microsoft Azure, Schneider Electric propose un environnement de déploiement qui permet d'héberger et de gérer les solutions de planification et d'exploitation des réseaux dans le nuage.

Alors que le secteur connaît d'importantes perturbations et que la technologie progresse à un rythme rapide, les méthodes traditionnelles de déploiement des solutions logicielles et des services associés évoluent. La plateforme d'exploitation de réseau de Schneider a été conçue pour répondre aux défis sans précédent auxquels les opérateurs de réseaux électriques sont confrontés aujourd'hui. Alors que les solutions en nuage continuent de démontrer leur valeur dans tous les secteurs, les exploitants de réseaux peuvent bénéficier de déploiements simplifiés, d'améliorations progressives, d'une évolutivité accrue et d'une maintenance réduite, tout en permettant la mise en place de services gérés et consultatifs. Des approches simplifiées, progressives et cybersécurisées sont demandées pour tous les aspects de la gestion des réseaux, qu'ils soient informatiques ou non. Schneider Electric fournit la plateforme d'exploitation de réseau sur Azure en collaboration avec Microsoft afin de répondre aux exigences des infrastructures énergétiques critiques pour le secteur de l'énergie.

« L'engagement de Microsoft dans cette collaboration contribue à la transformation numérique des personnes, des organisations et du secteur en général », a déclaré Alexis Grenon, vice-président sénior, réseau numérique chez Schneider Electric. « Ensemble, nous travaillons pour aider nos clients à gérer des réseaux plus fiables, plus efficaces, plus durables et plus sûrs aujourd'hui et dans le futur. »

Schneider Electric fournit depuis longtemps des solutions en nuage de gestion des actifs et de gestion de la périphérie aux services publics et étend désormais ce succès à la gestion des opérations, avec EcoStruxure DERMS (systèmes de gestion des ressources énergétiques distribuées) et EcoStruxure ADMS (système de gestion avancée de la distribution) fonctionnant sur Azure, y compris des cas d'utilisation tels que la gestion des ressources énergétiques distribuées, la gestion des pannes, la planification du réseau et la formation des utilisateurs. Cela débloque une valeur qui peut être offerte à un marché beaucoup plus large, où les petites organisations peuvent bénéficier des mêmes avantages que les plus grandes. Cette progression offre une valeur accrue aux clients et permet une approche plus agile de l'innovation.

« Microsoft soutient Schneider Electric dans la fourniture de solutions professionnelles qui permettent aux clients de se concentrer davantage sur leurs opérations et moins sur la gestion de l'infrastructure logicielle », a déclaré Darryl Willis, vice-président, affaires, industrie de l'énergie chez Microsoft. « Cela permet en outre à Schneider Electric de relever les défis commerciaux les plus pressants du secteur des services publics grâce à la flexibilité, la fiabilité et la sécurité d'Azure. »

Le portefeuille de solutions EcoStruxure Grid de Schneider Electric témoigne de l'engagement de l'entreprise en faveur d'un monde plus numérique et plus électrique. Avec la plateforme d'exploitation de réseau, il soutient la croissance des ressources énergétiques distribuées, des micro-réseaux, des communautés énergétiques et d'autres ressources flexibles tout au long des cycles de vie planifiés, conçus et exploités numériquement. Les réseaux de l'avenir sont alimentés par des données et des modèles de réseau intégrés - ils sont plus fiables, plus flexibles, plus efficaces et plus sûrs.

Pour en savoir plus sur la vision de Schneider Electric sur les réseaux du futur, téléchargez notre guide numérique détaillant l'approche du futur pour la gestion d'exploitation des réseaux, ou visitez https://www.se.com/ww/en/work/campaign/grids-of-the-future/.

À propos de Schneider Electric

La raison d'être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources, afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life Is On.

Notre mission est d'être votre partenaire numérique en matière de développement durable et d'efficacité.

Nous fournissons des solutions énergétiques et d'automatismes numériques pour l'efficacité énergétique et le développement durable. Grâce à nos technologies uniques de gestion de l'énergie, d'automatismes en temps réel, de logiciels et de services, nous proposons des solutions intégrées pour l'habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises mondiales. Nous prônons des normes ouvertes et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs : objectif utile, inclusion et habilitation.

https://www.se.com/ca/fr/

Découvrez Life Is On Suivez-nous sur: Twitter | Facebook | LinkedIn | Youtube | Instagram | Blog

Découvrez les dernières perspectives en matière de développement durable, d'électricité 4.0 et d'automatisation de nouvelle génération sur Schneider Electric Insights.

Ressource complémentaire:

Hashtags: #IndustriesOfTheFuture #NextGenAutomation #IndustrialAutomation #UniversalAutomation #EcoStruxure

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 juin 2022 à 11:50 et diffusé par :