La Première Nation d'Eskasoni reçoit un financement pour améliorer ses infrastructures d'énergie verte

SYDNEY, NS, le 27 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne?Autochtones et député de Sydney--Victoria, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Brian Comer, ministre responsable du Bureau de la Santé mentale et des Dépendances, au nom de l'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, et Leroy Denny, chef de la Première Nation d'Eskasoni, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour la construction d'un système de production d'énergie solaire pour Eskasoni Cold Logistics.

Le financement appuiera le développement et l'installation d'un système d'énergie solaire au sol de 583 kilowatts à l'installation de stockage de homards vivants de l'entreprise. Le projet permettra de réduire la demande globale d'énergie et, par conséquent, de diminuer les coûts énergétiques de l'installation. La collectivité pourra utiliser les économies réalisées pour financer d'autres services importants pour les résidents. Le projet permettra aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'offrir aux membres de la collectivité des possibilités de formation relative à l'installation et à l'entretien des systèmes d'énergie solaire.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,1 million de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fournit 128 610 $, tandis que la Première Nation d'Eskasoni fournit 245 205 $.

« Il est essentiel de disposer d'infrastructures fiables pour bâtir des collectivités plus fortes et en meilleure santé. Nous sommes fiers de faire équipe avec le gouvernement de la Nouvelle?Écosse et la Première Nation d'Eskasoni pour cet important projet d'énergie solaire renouvelable qui permettra de créer un environnement plus sain et qui profitera à la collectivité pendant de nombreuses années. »

Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney--Victoria, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Nouvelle-Écosse est un leader national dans la lutte contre les changements climatiques. La transition vers des sources d'énergie plus renouvelables comme l'énergie solaire nous aide à atteindre notre objectif ambitieux de carboneutralité d'ici 2050. C'est un excellent exemple de la façon dont les projets communautaires peuvent nous aider à atteindre nos objectifs collectifs. »

L'honorable Brian Comer, ministre responsable du Bureau de la Santé mentale et des Dépendances, au nom de l'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables

« La Première Nation d'Eskasoni est déterminée à trouver des moyens de développer son secteur des énergies renouvelables et à trouver des solutions durables et respectueuses de l'environnement. Nous adoptons de plus en plus les énergies vertes, tant sur le plan commercial que résidentiel, et nous sommes fiers de le faire. En tant que Micmacs, nous gardons toujours les générations futures à l'avant-plan de nos décisions afin d'assurer une bonne gestion de l'environnement. »

Leroy Denny, chef de la Première Nation d'Eskasoni

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des 6 dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 1 milliard de dollars dans plus de 320 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse.

Au cours de cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 46 milliards de dollars dans les collectivités de tout le pays afin de soutenir des projets d'infrastructure de calibre mondial. De cette somme, plus de 1,2 milliard de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructures d'énergie verte.

La province s'est fixé comme objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 53 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

