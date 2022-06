Nouveau square Phillips : une oasis urbaine pour redynamiser le coeur économique de Montréal





MONTRÉAL, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est fière d'inaugurer le tout nouveau square Phillips, qui a fait l'objet d'un réaménagement complet qui a permis d'en augmenter la superficie de 35 %.

Faisant partie du grand projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest, le réaménagement du square Phillips et de l'avenue Union a mené à la plantation de 35 arbres, soit trois fois plus qu'auparavant, en plus d'augmenter de 75 % les places pour s'y asseoir. Un parterre à sept jets d'eau a été aménagé, et un mobilier urbain distinctif a été installé. Le réaménagement du square Phillips a aussi été l'occasion de restaurer les monuments d'Édouard VII et du Blue Bird.

« L'inauguration de cette nouvelle oasis urbaine arrive à point, alors que le centre-ville reprend toute sa vigueur après deux années difficiles. Le tout nouveau square Phillips sera un lieu de détente par excellence pour les piétons, les résidents, les travailleurs et les touristes qui fréquentent ce lieu emblématique, où est né le développement économique et commercial de la rue Sainte-Catherine. L'aménagement du nouveau square Phillips permettra aussi d'y organiser divers événements culturels, augmentant ainsi l'attractivité de cet espace. Le nouveau square Phillips contribue directement à notre objectif de faire du centre-ville de Montréal le plus beau et le plus vert en Amérique du Nord », a déclaré la mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante.

« Ce projet a aussi été l'occasion de repenser l'avenue Union afin qu'elle soit plus invitante et de rendre encore plus agréable l'expérience des gens qui la fréquentent. Les trottoirs ont ainsi été élargis entre les rues Sainte-Catherine Ouest et Cathcart, permettant aux commerçants d'installer des terrasses directement sur le trottoir. Le réaménagement du square Phillips et de l'avenue de l'Union s'intègre ainsi parfaitement au tronçon de la rue Sainte-Catherine Ouest, qui a déjà été réaménagé et qui permet de redonner ses lettres de noblesse à cette artère commerciale importante de la métropole », a ajouté Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif et conseillère de la Ville dans Ville-Marie.

Un sondage réalisé auprès des usagers et des commerçants de la rue Sainte-Catherine Ouest a démontré leur satisfaction à l'égard des aménagements réalisés entre les rues De Bleury et Mansfield, alors qu'une très grande majorité des répondants se sont dits satisfaits ou très satisfaits du résultat.

Les travaux de la prochaine phase du projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest (entre les rues Mansfield et Peel) de même que le réaménagement de la rue Peel doivent commencer l'an prochain.

Citations

« À l'instar de la réfection de Sainte-Catherine Ouest, du square Dorchester, de la maison Birks et du futur projet La Baie, le tout nouveau square Phillips s'inscrit dans la lignée des grands projets qui contribuent à faire du centre-ville un milieu de vie, de travail et de destination de calibre mondial. Cet espace emblématique de notre centre-ville, dont la conception a été réalisée par la firme montréalaise Provencher-Roy, vient renforcer l'identité unique de la rue Sainte-Catherine et souligne son importance historique. Il ne nous fait aucun doute que le nouveau square Phillips sera reconnu comme l'une des plus belles places publiques en Amérique du Nord », a déclaré Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville.

« À l'origine du développement du centre-ville de Montréal, le square Phillips oscille entre patrimoine et renouveau. Le square Phillips, qui se trouve en plein coeur des activités commerciales, culturelles et touristiques, contribue à sa façon au milieu de vie, à l'attractivité et au bien-être urbain de Montréal. Nous félicitons ce nouvel aménagement, une véritable oasis de fraîcheur dans la densité urbaine du centre-ville, en marge de la rue Sainte-Catherine, l'une des plus grandes artères commerciales et des plus animées en Amérique du Nord », a souligné Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

« La Jeune Chambre de commerce de Montréal est ravie de souligner l'inauguration du tout nouveau square Phillips. Après les dernières années, au cours desquelles Montréal a su faire preuve de résilience, l'heure est venue de la remettre en beauté! Ce lieu central et apprécié des Montréalais et des Montréalaises a fait l'objet d'un réaménagement complet, ce qui permettra de rendre le centre-ville plus agréable pour les citoyens de notre métropole », a indiqué Marie-Krystine Longpré, directrice générale de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal.

