Schneider Electric et ETAP annoncent une nouvelle intégration de jumeaux numériques, permettant des simulations et une formation des opérateurs, réduisant ainsi fortement les risques pour les opérations

Schneider Electric, le chef de file de la transformation numérique de la gestion et de l'automatisation de l'énergie, et ETAP, le chef de file industriel et technologique de la conception et de l'exploitation de systèmes d'alimentation, ont annoncé aujourd'hui l'intégration du EcoStruxureTM Power Operation avec le simulateur de formation des opérateurs ETAP (eOTSTM) et la surveillance et la simulation des systèmes électriques (PSMSTM), permettant une formation au système électrique pilotée par modèle et une analyse prédictive pour les opérateurs et les ingénieurs.

Cette intégration unique permet à tous les systèmes d'EcoStruxure Power Operation d'être connectés aux jumeaux numériques électriques d'ETAP sur une base continue en temps réel. Avec cette connexion, les opérateurs peuvent créer et comprendre le comportement des systèmes d'alimentation dans le cadre de divers scénarios d'exploitation plausibles ou du monde réel. Les nouvelles procédures opérationnelles peuvent être conçues et validées par rapport à des éventualités en utilisant la familière interface homme-machine EcoStruxure Power Operation sans risquer d'affecter les activités réelles ? tout cela grâce à la plateforme de simulation et d'analyse ETAP eOTS sous-jacente.

« Un manque de renseignements sur les systèmes d'alimentation peut avoir des conséquences financières considérables », a déclaré Sophie Borgne, vice-présidente directrice du département Digital Power chez Schneider Electric. « La possibilité d'intégrer un jumeau numérique dans le système Power SCADA constitue une offre unique en son genre qui aidera les entreprises à éviter les arrêts imprévus causés par des erreurs humaines, à réduire les temps de démarrage et de mise en service et à évaluer la sensibilisation et la préparation des opérateurs. »

Quarante pour cent des arrêts imprévus résultent d'erreurs d'opérateurs. Permettre aux ingénieurs des systèmes d'alimentation d'anticiper les potentielles défaillances et de planifier les futures extensions de systèmes a un véritable impact commercial, car un manque de renseignements sur les systèmes d'alimentation peut causer d'énormes pertes financières. Les plateformes pétrolières et gazières peuvent perdre jusqu'à 3 millions de dollars (M$) pour chaque panne, un seul événement électrique dans l'industrie des semi-conducteurs peut induire une perte de 3,8 M$, tandis que pour les hôpitaux, c'est environ 1 M$ de pertes pour chaque interruption de 8 heures. L'utilisation d'une technologie de pointe pour améliorer la planification et la conception des systèmes, reconnaître et corriger les potentiels problèmes cachés et éviter les erreurs imprévues peut empêcher ces coûteuses perturbations des systèmes.

« L'intégration de la connaissance situationnelle en temps réel, de la gestion des opérations et de capacités d'analyse des réseaux électriques en ligne permet aux opérateurs de systèmes d'alimentation, aux ingénieurs et aux gestionnaires d'installations de mieux visualiser, analyser et optimiser l'exploitation de leurs systèmes électriques », a affirmé Tanuj Khandelwal, PDG d'ETAP. « La plateforme de jumeau numérique électrique d'ETAP, avec sa base en temps réel, améliore EcoStruxure Power Operation, permettant à nos clients de surveiller, gérer, contrôler et effectuer une analyse avancée de l'énergie avec le même environnement de manière durable. C'est exactement l'intelligence situationnelle dont ont besoin les installations pour concevoir et exploiter leurs réseaux sur un jumeau numérique commun favorisant l'efficacité et la réalisation d'économies. »

La possibilité d'utiliser les données système en temps réel d'EcoStruxure Power Operation de Schneider pour alimenter le jumeau numérique électrique réduit significativement les immobilisations système et permet des prises de décision plus précises, conjointement à :

Des risques de sécurité réduits : Cette technologie contribue à réduire les risques liés à la sécurité en mettant en pratique des situations d'urgence et risquées sans la menace d'un quelconque danger réel. La sécurité est également améliorée en renforçant les compétences des opérateurs et en affinant les processus décisionnels en résolvant et analysant de multiples scénarios hypothétiques.

Cette technologie contribue à réduire les risques liés à la sécurité en mettant en pratique des situations d'urgence et risquées sans la menace d'un quelconque danger réel. La sécurité est également améliorée en renforçant les compétences des opérateurs et en affinant les processus décisionnels en résolvant et analysant de multiples scénarios hypothétiques. Des connaissances approfondies : ETAP eOTS aide les opérateurs à développer une séquence d'opérations valide, des procédures de commutation sûres et à valider la réponse de leur Power SCADA dans un large éventail de conditions. Un simulateur de formation des opérateurs fournit un environnement d'apprentissage pratique, sûr et efficace. Les résultats fournissent des informations approfondies pour maintenir un fonctionnement sûr et fiable des systèmes.

ETAP eOTS aide les opérateurs à développer une séquence d'opérations valide, des procédures de commutation sûres et à valider la réponse de leur Power SCADA dans un large éventail de conditions. Un simulateur de formation des opérateurs fournit un environnement d'apprentissage pratique, sûr et efficace. Les résultats fournissent des informations approfondies pour maintenir un fonctionnement sûr et fiable des systèmes. Un temps de réaction plus rapide : ETAP PSMS avec analyse prédictive est un simulateur de systèmes d'alimentation orienté modèle qui prédit le comportement d'un système en réponse aux actions et événements de l'opérateur en utilisant des données en temps réel et archivées. ETAP PSMS permet aux ingénieurs des systèmes d'alimentation d'anticiper les potentielles défaillances et de planifier les futures extensions de systèmes. En cas de panne matérielle imprévue, des temps de réaction aux incidents plus rapides sont possibles en raison de ses capacités uniques et unifiées d'analyse rétrospective et de lecture d'évènements.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.se.com/ca/fr/product-range/65405-ecostruxure-power-operation/#overview. Pour en savoir plus à propos de l'offre ETAP, rendez-vous sur https://etap.com/fr/solutions/eots pour ETAP OTS et https://etap.com/fr/packages/monitoring-simulation pour ETAP PSMS.

À propos de Schneider Electric

La raison d'être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources, afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life Is On.

Notre mission est d'être votre partenaire digital en matière de durabilité et d'efficience.

Nous fournissons des solutions énergétiques et d'automatismes numériques pour l'efficacité énergétique et le développement durable. Grâce à nos technologies uniques de gestion de l'énergie, d'automatismes en temps réel, de logiciels et de services, nous proposons des solutions intégrées pour l'habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises mondiales. Nous prônons des normes ouvertes et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs : objectif utile, inclusion et habilitation.

