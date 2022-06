11,2 M$ pour accueillir et former plus de médecins à l'Université de Montréal et à l'Université de Sherbrooke





QUÉBEC, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - Pour favoriser l'accueil de cohortes plus importantes et ainsi former davantage de médecins, le gouvernement du Québec annonce des investissements de 11,2 millions de dollars pour acheter de l'équipement et améliorer les infrastructures des facultés de médecine de l'Université de Montréal et de l'Université de Sherbrooke.

Une aide financière de 9 millions de dollars est accordée à l'Université de Montréal pour la réalisation de travaux de rénovation et de réaménagement fonctionnel dans le pavillon Roger-Gaudry. Pour sa part, l'Université de Sherbrooke bénéficiera d'investissements de 2,2 millions de dollars pour l'ameublement et les équipements spécialisés nécessaires au nouveau laboratoire de simulation clinique qui soutient notamment la communauté hospitalo-facultaire dans les activités d'enseignement et d'apprentissage, de formation professionnelle continue et d'amélioration de la qualité des soins.

Citations :

« L'accessibilité aux études supérieures demeure une préoccupation constante pour notre gouvernement et je suis fière de ces investissements pour l'Université de Montréal et l'Université de Sherbrooke au profit de leur faculté de médecine. Ces changements permettront d'accueillir davantage d'étudiants en médecine et de répondre ainsi à la demande croissante dans ce domaine important et mis à l'épreuve au cours des dernières années. Je suis convaincue que nos futurs médecins apprécieront ces nouveaux espaces et ces équipements modernes et adaptés, qui leur permettront d'évoluer dans des milieux d'apprentissage optimaux et agréables à fréquenter. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Toute amélioration aux infrastructures de nos facultés de médecine constitue un gain important pour le Québec et ses citoyens. Elles permettent d'accueillir et de former plus efficacement nos futurs médecins, et même, dans ce cas-ci, d'augmenter le nombre d'étudiants dans nos cohortes. En agissant ainsi, c'est l'accès aux soins pour la population qui s'en trouvera améliorée. Notre objectif pour les prochaines années est d'offrir aux Québécois une expérience patient axée sur l'accessibilité et la qualité des soins. Nos citoyens méritent un réseau plus humain et plus performant. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Les quatre facultés de médecine du Québec ont répondu favorablement à la demande du gouvernement d'augmenter le nombre d'admissions au 1er cycle en médecine.

Liens connexes :

Ministère de l'Enseignement supérieur

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw?view_as=subscriber

https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec

https://twitter.com/Ens_supQC?s=09

https://www.linkedin.com/company/339645/admin/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Communiqué envoyé le 27 juin 2022 à 11:00 et diffusé par :