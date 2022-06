Argenta nomme Paul Fry au poste de directeur financier





Argenta a annoncé aujourd'hui que Paul Fry rejoindrait l'entreprise en tant que nouveau directeur financier, avec effet immédiat. Afin d'assurer une transition en douceur, Paul collaborera étroitement avec l'ancien directeur financier Chris O'Donnell jusqu'à la fin du mois d'août.

Les fonctions du directeur financier jusqu'à présent basées en Nouvelle-Zélande seront transférées à Londres. Cela facilitera la collaboration avec le PDG dans le même fuseau horaire et à proximité des clients et des nouvelles opportunités commerciales.

Même s'il appuie cette décision, Chris O'Donnell, qui occupe le poste de directeur financier d'Argenta depuis 2018, demeurera en Nouvelle-Zélande. Ce dernier a démissionné le 24 juin, mais restera jusqu'au 26 août afin d'accompagner cette transition. Chris a contribué à la réussite et à la croissance d'Argenta, en mettant ses compétences au profit de projets clés, comme notamment le transfert de propriété à KKR et l'acquisition de Klifovet.

Paul Fry possède une vaste expérience financière dans plusieurs secteurs, notamment ceux de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques et des télécommunications. Avant de rejoindre Argenta, ce dernier occupait les fonctions de directeur financier de Vectura Group plc, un spécialiste des systèmes d'inhalation thérapeutiques leader du secteur et coté sur le marché principal de la Bourse de Londres jusqu'en 2021. Au cours de son mandat, Paul Fry a joué un rôle fondamental en contribuant à approximativement doubler la capitalisation boursière de l'entreprise.

Avant ses fonctions chez Vectura, Paul occupait le poste de directeur financier d'Immunocore Limited, une société de biotechnologie de premier plan axée sur le développement d'une nouvelle classe de médicaments immunothérapeutiques basés sur la technologie exclusive des récepteurs des lymphocytes T (TCR). Fort de ses 25 années passées chez GSK où il a occupé plusieurs postes de direction, Paul Fry a également endossé le rôle de directeur des opérations financières mondiales chez Vodafone plc.

Will Downie, PDG d'Argenta, déclare : « Je me réjouis d'accueillir Paul chez Argenta. Son parcours exemplaire ainsi que sa vaste expérience, combinés à son expertise financière stratégique et à ses qualités de leadership exceptionnelles, impacteront considérablement l'entreprise. Je suis ravi de cette collaboration avec Paul qui permettra de stimuler la croissance et la taille de l'entreprise à long terme. »

« Je voudrais également profiter de cette occasion pour exprimer ma gratitude envers Chris O'Donnell qui a su faire preuve de détermination, de coopération et de compétences financières pendant notre période de collaboration. Chris a contribué à former les bases solides qui visent à appuyer la stratégie ambitieuse de l'entreprise. »

Paul Fry déclare : « Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de rejoindre Argenta et d'intégrer l'industrie de la santé animale à un moment très prometteur. La société dispose d'une offre unique, de solides antécédents et d'un potentiel de croissance considérable pour les prochaines années. Je m'estime privilégié de pouvoir contribuer à cette croissance et d'exercer mes activités auprès des clients, des collaborateurs et des actionnaires d'Argenta. »

Paul est titulaire d'un diplôme de l'Université d'Oxford. Il est également membre du Chartered Institute of Management Accountants. Il agit en tant qu'administrateur non exécutif et président du comité d'audit d'Avacta plc, une société de biotechnologie cotée à l'AIM qui développe des diagnostics et des nouveaux traitements contre le cancer.

À propos d'Argenta

Argenta est la seule société mondiale de recherche contractuelle (CRO) et de développement et fabrication sous contrat (CDMO) consacrée à la santé animale. Fondée en 2006 en Nouvelle-Zélande, Argenta et sa talentueuse équipe diversifiée de collaborateurs engagés se consacrent quotidiennement à l'excellence en matière de santé animale pour les clients du monde entier. La Société, qui possède des sites de recherche et de fabrication respectueux des BPF en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, est présente « de la molécule au marché » en partenariat avec ses clients pour répondre à leurs besoins en matière de R&D, de réglementation, de recherche clinique et de fabrication tout au long du processus de développement des produits vétérinaires. Pour de plus amples renseignements concernant Argenta, veuillez consulter le site www.argentaglobal.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

