Le prestigieux Lifetime Contribution Award 2022 a été remis au Dr Graham Orpwood par l'e-Assessment Association

TORONTO, 27 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le 21 juin 2022, la e-Assessment Association a remis le prestigieux 2022 Le prix Lifetime Contribution Award au Dr Graham Orpwood pour sa contribution et son engagement indéfectibles à transformer le paysage de l'évaluation éducative dans de nombreuses juridictions à travers le monde.

Le Lifetime Contribution Award reconnaît la contribution d'une personne qui, selon l'avis du panel de juges indépendants sélectionnés par l'e-Assessment Association, mérite d'être honorée pour sa contribution et son engagement soutenu au profit de l'évaluation électronique tout au long de sa carrière. La personne peut avoir eu une influence sur la conception, le développement, la promotion, l'exécution ou le soutien de l'évaluation électronique à un niveau local, régional, national ou international.

Le nom du Dr Graham Orpwood est associé à « l'Évaluation pour l'apprentissage » au Canada. Il a consacré des décennies de sa vie à soutenir la transformation du paysage de l'évaluation qui a eu (et continue d'avoir) un impact sur la vie de millions d'étudiants dans le monde. Il a été un éducateur, un chercheur en politiques, un spécialiste du curriculum et de l'évaluation, et un conseiller pendant plus de 50 ans. Sa conviction fondamentale est que le but premier de l'évaluation est de soutenir et d'améliorer l'apprentissage. Cette conviction est à la base de son leadership dans les projets d'évaluation menés avec les différents ministères de l'éducation, les institutions académiques, les organismes d'examen et les institutions de formation à travers le monde.

La contribution de Graham à la communauté de l'évaluation a débuté au Conseil des sciences du Canada où il a dirigé l'étude nationale sur l'enseignement des sciences, qui préconisait l'utilisation novatrice de l'évaluation. Il a ensuite été responsable du développement de l'évaluation scientifique pour la Third International Mathematics and Science Study ( TIMSS ). Alors qu'il était à l'Université York, il a dirigé un consortium de plus de 20 districts scolaires pour le projet d'évaluation de la réussite en sciences et en technologie, ce qui a permis d'améliorer les programmes d'enseignement. Il a joué un rôle déterminant dans la conception du Ontario Colleges Mathematics Test ( OCMT ) qui est le résultat de dix années de recherche, qu'il a codirigé, pour améliorer le maintien en poste des étudiants et leur réussite dans leurs études post-secondaires.

Au Royaume-Uni, Graham a dirigé la conception et le développement de la solution d'évaluation électronique formative, appelée Elevate My Maths , pour la National Association of School-Based Teacher Trainers ( NASBTT ) afin de soutenir la réussite des enseignants à travers l'Angleterre. Il a également contribué à la transformation des pratiques éducatives par la conception et le développement de solutions d'évaluation électronique formative et sommative à grande échelle, mises en oeuvre dans de nombreuses juridictions en Europe.

Graham a partagé son expertise en matière d'évaluation en participant à des conseils consultatifs, des comités, des conférences, des émissions de radio et des interviews télévisées. Son travail a reçu de nombreuses récompenses internationales et ses publications sont devenues des référentiels incontournables pour les spécialistes de l'évaluation qui cherchent des conseils pour concevoir des solutions d'évaluation qui ont un impact sur la vie des étudiants du monde entier.

Fondée en 2008, l'e-Assessment Association ( eAA ) est une organisation internationale à but non lucratif qui représente tous les secteurs de l'industrie et qui s'intéresse à l'e-Assessment, y compris les écoles, les Enseignement Complémentaire et Supérieur, à travers les prestataires de qualification, les organismes de réglementation, les fournisseurs de technologie et les consultants de l'industrie.

Avec plus de 2900 membres dans le monde, l'eAA a trois objectifs principaux :

promouvoir une meilleure évaluation des connaissances, des compétences et des capacités des personnes grâce à la technologie.

sensibiliser aux avantages que la technologie apporte à l'évaluation, notamment en ce qui concerne l'amélioration de l'apprentissage et de l'évaluation, plutôt qu'une simple efficacité accrue.

nous assurer que nous avons une voix et une influence fortes dans les débats politiques clés impliquant l'évaluation de l'apprentissage, de la formation et des compétences.

