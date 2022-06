DÉCLARATION - Le point sur la variole simienne au Canada - 27 juin 2022





L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) diffuse la présente déclaration pour faire le point sur son intervention en cours pour la variole simienne. L'ASPC continue de travailler en étroite collaboration avec les provinces et les territoires pour assurer la collaboration et la coordination de l'intervention stratégique du Canada dans cette situation. Le gouvernement du Canada a agi dès la confirmation des premiers cas au Canada. L'intervention continue consiste à élaborer des lignes directrices en matière d'infection, de prévention et de contrôle, à fournir des tests de laboratoire, un séquençage et des conseils aux provinces et aux territoires, à collaborer avec des organismes communautaires et à déployer des vaccins et des traitements dans les provinces et les territoires.

OTTAWA, ON, le 27 juin 2022 /CNW/ - Le 23 juin 2022, le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a convoqué le Comité d'urgence du Règlement sanitaire international (RSI) pour discuter de l'éclosion de variole simienne dans un certain nombre de pays. Au cours de la fin de semaine, le directeur général a déclaré, dans un communiqué de presse, être du même avis que le Comité d'urgence, et que l'éclosion qui sévit dans certains pays n'est pour le moment pas une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI). Cependant, le Comité d'urgence du RSI a reconnu à l'unanimité la nature urgente de la situation et la nécessité de déployer des efforts intenses visant à contrôler la propagation de l'éclosion. Le Comité est d'avis que la situation doit être surveillée de près et réexaminée dans quelques semaines, lorsque des connaissances seront acquises sur les aspects actuellement inconnus de l'éclosion, afin de déterminer si des changements significatifs se sont produits, qui justifieraient la révision de ses conseils.

Depuis le début de l'éclosion de variole simienne, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) travaille avec des partenaires nationaux et internationaux pour protéger la santé de toute la population canadienne. Le gouvernement du Canada a activé son Centre des opérations du portefeuille de la Santé après la confirmation des premiers cas. Le Laboratoire national de microbiologie (LNM) continue d'effectuer des tests pour confirmer un diagnostic de la variole simienne pour les cas soupçonnés, et les systèmes de santé publique et de soins de santé provinciaux et territoriaux effectuent des enquêtes sur les cas et la gestion de l'éclosion. Les provinces et les territoires ont également accès à des vaccins approuvés au Canada qui peuvent être utilisés pour gérer la variole simienne sur leur territoire. Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a publié des recommandations sur l'utilisation d'IMVAMUNE, un vaccin approuvé par Santé Canada, pour la vaccination contre la variole simienne. Les autorités sanitaires provinciales et territoriales ont lancé leurs campagnes de vaccination contre la variole simienne et commencé à vacciner les membres des populations qui sont plus susceptibles de contracter la maladie.

L'ASPC continue de fournir des mises à jour régulières sur l'éclosion de variole simienne au moyen de déclarations publiques et sur le site Canada.ca/variole-simienne, y compris la diffusion de directives provisoires sur l'infection, la prévention et le contrôle (IPC), de directives sur la gestion des cas et des contacts, d'une définition nationale des cas de variole simienne, des directives à l'intention des professionnels de la santé et de l'information sur les risques et les symptômes afin d'accroître la sensibilisation.

Les dirigeants de la santé publique de tout le pays collaborent à la lutte contre la variole simienne. L'ASPC collabore avec des intervenants, y compris des organisations non gouvernementales, des médecins hygiénistes en chef par l'entremise du Réseau pancanadien de santé publique et des partenaires et réseaux internationaux, afin de sensibiliser les populations à risque élevé. Il s'agit notamment de leur fournir l'orientation et les outils nécessaires pour les aider à gérer les cas de variole simienne et de mobiliser les administrations du Réseau de santé publique et d'autres tables fédérales, provinciales et territoriales pour partager et analyser l'information, et élaborer une approche pour appuyer une gestion efficace et rapide des éclosions au Canada.

De plus, l'ASPC aide les organismes communautaires des régions qui sont actuellement les plus touchées par l'éclosion de variole simienne à communiquer rapidement aux populations plus susceptibles d'une infection des renseignements sur la façon de se protéger et de contribuer à ralentir la propagation de la variole simienne.

La compréhension mondiale du virus de la variole simienne est en constante évolution, et le Canada fait preuve de leadership pour aider à approfondir nos connaissances sur l'éclosion actuelle de variole simienne, notamment en mobilisant des experts et en partageant les données scientifiques accessibles pour éclairer l'intervention. Récemment, un groupe d'experts s'est réuni à quelques reprises pour donner des conseils sur ce que l'on sait et ne sait pas au sujet de la variole simienne, y compris les priorités de recherche possibles et la façon de gérer les risques pour le Canada. Le Canada a également participé à une activité parrainée par l'OMS pour élaborer un plan directeur de recherche et de développement et a pris part à un examen des preuves scientifiques des meilleures données probantes actuellement accessibles pour l'éclosion de variole simienne.

Alors que l'éclosion de variole simienne se poursuit, le gouvernement du Canada continue de travailler avec les provinces et les territoires pour évaluer les risques pour la population canadienne, réagir à l'évolution de la situation et continuer de fournir des mises à jour au public à mesure que de nouveaux renseignements deviennent accessibles.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Communiqué envoyé le 27 juin 2022 à 10:30 et diffusé par :