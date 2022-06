L'ARSF émet un avis d'intention à l'encontre d'Aman Maharaj





TORONTO, le 27 juin 2022 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a pris des mesures d'application contre Aman Maharaj.

Selon l'ARSF, Aman Maharaj n'est pas apte à recevoir un permis aux termes des alinéas 4(1)(a), c) et i) du Règl. de l'Ont. 347/04, car ses agissements passés constituent un motif raisonnable de croire qu'il ne mènera pas ses affaires liées aux assurances avec intégrité et honnêteté, et dans le respect de la loi, et que ses demandes de permis contiennent des déclarations inexactes ou des omissions d'importance, ce qui contrevient aux paragraphes 8(b) et d) du Règl. de l'Ont. 347/04 et à l'alinéa 447(2)(a) de la Loi sur les assurances.

L'ARSF propose de refuser de renouveler le permis d'agent d'assurance d'Aman Maharaj.

Aman Maharaj peut demander une audience devant le Tribunal des services financiers au sujet de cette intention.

