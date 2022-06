/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera du financement pour aider à lutter contre le traumatisme et le trouble de stress post-traumatique chez les personnes les plus touchées par la COVID-19/





RÉGINA, SK, le 24 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annoncera un financement qui aidera à lutter contre le traumatisme et le trouble de stress post-traumatique chez les personnes les plus touchées par la COVID-19.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 27 juin 2022

Heure

11 h 30 (HNC)

Lieu

L'événement sera tenu en personne à l'adresse suivante :

Université de Régina

L'auditorium Education

Dans l'édifice Education

3919, promenade University Sud

Régina (Saskatchewan)

Le masque n'est pas obligatoire à l'Université de Régina, mais on y encourage le port.

Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://ca01web.zoom.us/j/64573558850

Code d'accès : 006127

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

