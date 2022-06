Joignez-vous à nous pour la fête du Canada en entrant gratuitement dans les parc nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines nationales de conservation





OTTAWA, ON , le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation sont des portes d'entrée pour établir des liens avec la nature, la culture et l'histoire. Ces lieux précieux racontent les récits du Canada et immergent les visiteurs dans le patrimoine naturel et culturel de notre pays.

Le 1er juillet, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, invite la population canadienne et les visiteurs internationaux à se rapprocher des lieux les plus emblématiques du Canada grâce à l'entrée gratuite dans tous les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation. L'éclusage le long du lieu historique national de la Voie-Navigable-Trent-Severn et du lieu historique national du Canal-Rideau, ainsi que sur les canaux historiques du Québec, sera également gratuit toute la journée.

La fête du Canada est l'occasion pour tous de se rassembler afin de réfléchir à ce qui nous unis, aux diverses facettes de l'histoire et de la culture du Canada, et de travailler à un avenir meilleur. Qu'il s'agisse de marcher sur les traces de l'histoire ou de s'imprégner de paysages à couper le souffle, les lieux gérés par Parcs Canada offrent aux visiteurs le cadre idéal pour découvrir le Canada et notamment, d'en apprendre davantage au sujet des histoires, des cultures et des contributions des peuples autochtones.

En tant que pierres angulaires de l'industrie touristique canadienne, les lieux administrés par Parcs Canada s'engagent à offrir aux visiteurs des expériences sûres et enrichissantes dans tout le pays. Afin de profiter au maximum de leur expérience, les visiteurs sont encouragés à planifier leur voyage en visitant le site Web de Parcs Canada, en s'inscrivant à notre bulletin électronique, en téléchargeant l'application mobile de Parcs Canada et en nous suivant sur les médias sociaux pour y trouver de l'inspiration sur les lieux à visiter et de l'aide pour planifier la sortie idéale.

Citation

« Le 1er juillet, j'encourage l'ensemble des Canadiennes et Canadiens à profiter de l'entrée gratuite dans les lieux gérés par Parcs Canada dans tout le pays. Des lieux historiques nationaux inspirants aux parcs nationaux et aux aires marines nationales de conservation à couper le souffle, il n'y a pas de meilleure façon de passer cette fête nationale que de se plonger dans l'histoire ou de prendre l'air avec les amis et la famille. Bonne fête du Canada! »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

Parcs Canada protège un vaste réseau de lieux du patrimoine naturel et culturel, qui comprend 171 lieux historiques nationaux, 47 parcs nationaux, cinq aires marines nationales de conservation et un parc urbain national.

Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation constituent une part importante des économies locales. Ils contribuent à générer des milliards de dollars chaque année et emploient des dizaines de milliers de personnes. Parcs Canada travaille avec ses partenaires et les collectivités voisines pour favoriser la croissance du tourisme local et créer des emplois.

L'entrée est gratuite toute l'année pour les jeunes âgés de 17 ans et moins dans tous les lieux gérés par Parcs Canada. Les lieux patrimoniaux sont une excellente façon pour les jeunes de faire l'expérience du plein air et d'en apprendre davantage au sujet de l'environnement et de l'histoire.

Pour célébrer les familles et la diversité, Parcs Canada offre l'entrée gratuite aux nouveaux citoyens canadiens durant un an grâce à l'application mobile Canoo de l'Institut pour la citoyenneté canadienne.

La carte d'entrée Découverte procure un accès illimité pendant une année entière à plus de 80 destinations partout au pays. Les visiteurs peuvent acheter leur carte d'entrée Découverte de Parcs Canada en ligne, sur place et auprès des détaillants partenaires partout au pays.

Liens connexes

