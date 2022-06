Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée canadienne du multiculturalisme





OTTAWA, ON, le 27 juin 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée canadienne du multiculturalisme :

« Aujourd'hui, en cette Journée canadienne du multiculturalisme, je me joins aux personnes d'un océan à l'autre pour souligner l'une des plus grandes forces de notre pays : notre diversité. Les communautés culturelles ont toujours fait partie intégrante du paysage canadien, et c'est avec une grande fierté que les Canadiens célèbrent leur patrimoine culturel et leur identité diversifiés.

« Notre multiculturalisme fait de nous ceux que nous sommes en tant que Canadiens, et de nombreuses communautés culturelles apportent depuis longtemps leur contribution à notre pays. En tant que Canadiens et partenaires, nous reconnaissons que les Premières Nations, les Inuits et les Métis vivent sur ces terres depuis des millénaires.

« Depuis longtemps, le Canada accueille des gens du monde entier fièrement et à bras ouverts, et cette tradition continue de façonner notre pays aujourd'hui. L'an dernier, le gouvernement du Canada a accueilli au pays plus de 405?000 nouveaux résidents permanents. Il s'agit du plus grand nombre de nouveaux arrivants reçus au Canada en une année, ce chiffre dépassant le précédent record établi en 1913. En 2021, le Canada a également été le pays du monde ayant réinstallé le plus de réfugiés, les aidant à s'établir et à entamer une nouvelle vie ici. Partout au pays, les nouveaux arrivants se lancent en affaires dans leur communauté, offrent de leur temps aux personnes dans le besoin et contribuent pleinement à nos économies locales. Le Canada n'en est que plus riche.

« Le gouvernement mise sur la réputation internationale du Canada, soit celle d'une société ouverte et bienveillante. Bien que nous ayons beaucoup de choses à célébrer, de nombreux Canadiens font encore face à des obstacles systémiques et à de la discrimination en raison de la couleur de leur peau, de leurs origines ou de leurs croyances. Nous sommes donc conscients qu'il reste du travail à faire pour parvenir à une véritable égalité au pays. Dans le cadre du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme, de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme renouvelée et du nouveau Plan d'action national de lutte contre la haine, nous améliorons notre compréhension des défis que vivent les peuples autochtones, les communautés noires, les communautés racisées et les communautés religieuses minoritaires et nous agissons pour faire du Canada un endroit plus inclusif pour tous.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tout le monde à prendre part à la Journée canadienne du multiculturalisme en participant aux activités et événements tenus partout au pays. Aujourd'hui et chaque jour, célébrons les différences qui font du Canada l'un des meilleurs endroits au monde où vivre. »

