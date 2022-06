Avis aux médias - La gouverneure générale prononcera le discours liminaire des célébrations du 50e anniversaire des cours fédérales





OTTAWA, ON, le 27 juin 2022 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, prononcera le discours liminaire des célébrations entourant le 50e anniversaire de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale. La cérémonie réunira des membres de la communauté juridique des quatre coins du pays, dont le très honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada, et une invitée de marque, Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation de France.

Date : Le mercredi 29 juin 2022

Heure : 11 h 45

Lieu : Fairmont Château Laurier, à Ottawa

Notes à l'intention des médias :

Les médias qui souhaitent assister à l'événement doivent s'inscrire à l'avance.

Il est également possible de visionner l'événement en cliquant sur le lien suivant :

Symposium du 50 e anniversaire de la CAF et de la CF (chime.live)

Mot de passe : FCA_FC_50e

À propos de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale

Le prédécesseur de ces cours fédérales, la Cour de l'Échiquier, a été créé en 1875, au même moment que la Cour suprême du Canada. Près de 100 ans plus tard, la division de première instance et la division d'appel de la Cour fédérale du Canada étaient constituées. En 2003, ces deux divisions sont devenues des entités distinctes : la Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale.

www.fct-cf.gc.ca/fr/pages/au-sujet-de-la-cour/cinquantieme-anniversaire

