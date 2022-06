SEDNA poursuit l'expansion de la chaîne d'approvisionnement avec l'acquisition de la solution d'IA Shelly





- SEDNA apportera la valeur de sa plateforme de messagerie intelligente aux utilisateurs de l'industrie mondiale de la logistique et de l'expédition de fret, qui totalise 8 600 milliards de dollars

- Complétant le portefeuille croissant de fonctionnalités et d'intégrations intelligentes de SEDNA, Shelly permettra aux clients d'automatiser et de rationaliser davantage les processus commerciaux, d'optimiser les flux de travail et de faire gagner encore plus de temps aux clients de SEDNA

- L'acquisition fait de SEDNA la seule plateforme de messagerie intelligente dotée d'une solution d'automatisation native directement intégrée dans son coeur

LONDRES, 27 juin 2022 /PRNewswire/ -- La principale plateforme de messagerie intelligente, SEDNA , a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la solution d'automatisation de messagerie, Shelly.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de SEDNA visant à poursuivre son expansion dans le secteur de la logistique et de l'expédition de fret mondial, qui représente 8 600 milliards de dollars , et à consolider sa position en tant que solution de communication numéro un pour les organisations de la chaîne d'approvisionnement. Les clients du secteur de la logistique, tels que Quarterback Truck Brokerage et Jaguar, bénéficient déjà de l'efficacité opérationnelle apportée par SEDNA.

Étant donné que les marchés mondiaux font face à une myriade de défis liés à la COVID-19 et à d'autres problèmes permanents de la chaîne d'approvisionnement, il n'a jamais été aussi important de trouver des moyens plus intelligents et plus automatisés de mener les affaires.

En entrant dans l'espace d'automatisation avec Shelly, SEDNA prend un engagement profond envers sa valeur fondamentale qui est de faire gagner du temps aux utilisateurs et de simplifier le travail complexe. L'acquisition aidera les clients à comprendre ce qui se trouve dans leur boîte de réception, où ils passent leur temps et comment ils peuvent automatiser les tâches les plus volumineuses et les plus répétitives, améliorant ainsi la satisfaction des clients, la productivité du personnel et la rentabilité de l'entreprise.

En tant que seule plateforme de messagerie intelligente avec une solution d'automatisation native directement intégrée dans son coeur, SEDNA peut maintenant offrir aux clients une vaste gamme de services d'automatisation de messagerie directement depuis la plateforme. Les clients auront également accès à une équipe expérimentée d'experts en automatisation qui comprendront les défis uniques auxquels chaque entreprise est confrontée et élaboreront des solutions personnalisées qui favoriseront l'efficacité et les gains à long terme.

Combinées à la puissante plateforme de boîte de réception d'équipe de SEDNA, les équipes réduiront considérablement le volume global d'e-mails et le temps consacré au traitement manuel des données, tout en augmentant la collaboration et en obtenant des informations essentielles qui fournissent une meilleure vue d'ensemble de toute l'entreprise, ce qui permet une prise de décision plus intelligente à l'échelle de l'organisation.

Bill Dobie, fondateur et PDG de SEDNA, a commenté : « Chez SEDNA, nous nous engageons à apporter plus de simplicité, de rapidité et de sécurité aux transactions essentielles à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Nous aidons depuis longtemps les entreprises des secteurs de l'expédition et des produits de base à échapper au bruit et à la confusion des systèmes de messagerie traditionnels, en redonnant à nos clients des heures chaque jour pour se concentrer sur le travail qui compte vraiment. Je suis ravi d'accueillir Shelly au sein de la famille SEDNA alors que nous continuons à étendre notre portée dans la chaîne d'approvisionnement et à aider un nombre croissant d'organisations à réaliser le potentiel de SEDNA pour transformer leur entreprise. »

Warren Kucker, cofondateur et PDG de Shelly, a ajouté : « Nous avons été témoins de la façon dont la prolifération de la collaboration transnationale entre les fournisseurs et les clients a fait de la messagerie le système d'exploitation central de la chaîne d'approvisionnement. Chez Shelly, nous avons constaté que l'extraction des données de la boîte de réception était essentielle au succès des équipes logistiques hautement performantes, ce qui manquait aux systèmes de messagerie traditionnels. Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de l'automatisation pour renforcer la plateforme hyper-intelligente de SEDNA et transformer l'avenir du commerce mondial. »

À propos de SEDNA

SEDNA est une plateforme de messagerie intelligente qui aide les entreprises de la chaîne d'approvisionnement et au-delà à échapper au bruit et à la confusion des systèmes de messagerie traditionnels.

Dans un monde du travail de plus en plus complexe et fragmenté, nous fournissons aux équipes hautement performantes les outils dont elles ont besoin pour communiquer en toute confiance et exécuter les tâches avec rapidité et précision, afin qu'elles puissent rester concentrées sur ce qui compte le plus pour elles.

Rendez-vous sur www.sedna.com pour en savoir plus.

À propos de Shelly

Shelly est une plateforme avancée d'automatisation de la messagerie qui utilise l'intelligence artificielle, le filtrage par motif et le traitement du langage naturel pour créer des flux de travail qui réduisent les activités manuelles dans votre boîte de réception. En se connectant directement aux systèmes de messagerie, Shelly peut lire le texte et les données des pièces jointes, en extrayant un contenu significatif qui peut déclencher des actions et envoyer des données à d'autres systèmes. Notre équipe d'experts travaille avec des organisations pour concevoir et mettre en oeuvre des automatisations sur mesure pour les processus commerciaux, en rationalisant les flux de travail, en améliorant l'efficacité et en soutenant une meilleure prise de décision.

Contact pour les médias :

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

[email protected]

Communiqué envoyé le 27 juin 2022 à 09:00 et diffusé par :