MDT lance le capteur de champ magnétique linéaire programmable TMR2623 pour la détection du courant





Les nouveaux capteurs TMR intégrés de MDT offrent une grande uniformité et une excellente stabilité de température dans les paramètres de performance étalonnés en usine, accélérant la mise sur le marché des capteurs industriels exigeant des performances élevées à haut volume

SAN JOSE, Calif., et ZHANGJIAGANG, Chine, 27 juin 2022 /CNW/ - MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), un fournisseur de premier plan de capteurs magnétiques spécialisés dans les technologies de magnétorésistance à effet tunnel (ou TMR), a lancé le capteur de champ magnétique linéaire TMR2623 avec circuit de conditionnement du signal programmable intégré. Conçus pour la détection du courant, la détection de position et d'autres applications de capteurs magnétiques industriels de haute performance, ces capteurs sont étalonnés en usine et à compensation thermique pour une sensibilité personnalisable et un niveau de tension de sortie à voltage pleine échelle permettant une large gamme de mesures allant jusqu'à ±500 gauss, ce qui favorise l'atteinte d'une uniformité et d'une stabilité de température élevées dans les paramètres de performance sur l'ensemble des volumes de production avec une polyvalence améliorée pour une variété d'applications dans diverses conditions d'exploitation.

« Avec le circuit de conditionnement du signal programmable intégré qui effectue l'étalonnage et la compensation de la température des paramètres de performance du capteur TMR, y compris le décalage, la sensibilité, la plage de mesure et la linéarité, et le gain réglable pour personnaliser la sensibilité et la sortie à voltage pleine échelle, le capteur TMR2623 atteint une uniformité et une stabilité de température exceptionnelles dans les paramètres de performance sur l'ensemble des quantités de production de masse, ce qui réduit les efforts et les ressources que les clients auraient consacrés à l'étalonnage d'appareils individuels. Cette nouvelle capacité est essentielle pour les applications de capteurs industriels critiques à haut volume et à haute performance, comme la détection du courant, proposant à nos clients une voie rapide pour la mise sur le marché, a déclaré le Dr Song Xue, président et chef de la direction de MultiDimension Technology. Forts de la vaste expérience de MDT et de son portefeuille de propriétés intellectuelles uniques en matière de capteurs TMR et de conception de circuits intégrés spécifiques à une application, et de sa compréhension approfondie des exigences d'application en travaillant en étroite collaboration avec nos clients, nous sommes prêts à exploiter tout le potentiel de notre technologie TMR avec un capteur TMR entièrement intégré et prêt à fonctionner, offrant à nos clients un meilleur rendement du capital investi. »

Voici les principales caractéristiques du TMR2623 :

Excellente stabilité de température à -40~125 °C, avec sensibilité du coefficient de température sous 100 ppm/°C, décalage du coefficient de température sous 50 ppm/°C

Sensibilité programmable en 1~200 mV/gauss et tension de sortie pleine échelle, correspondant à une plage de mesure personnalisable allant jusqu'à 500 gauss

Réponse à haute fréquence jusqu'à 2 MHz

Deux versions supportant une tension d'alimentation de 3,3 V/5 V

Boîtier DFN compact 3*2*0,75 mm

Pour obtenir des renseignements sur les prix et la livraison, veuillez communiquer avec MDT ou visiter MDT au salon Sensors Converge 2022 , kiosque 1037 à San Jose, en Californie, du 28 au 29 juin.

À propos de MDT

MultiDimension Technology a été fondée en 2010 à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu en Chine, et compte maintenant des succursales à Beijing, Shanghai, Chengdu et Ningbo, à Tokyo au Japon, et à San Jose aux États-Unis. MDT a élaboré un portefeuille de propriété intellectuelle unique et des capacités de fabrication de pointe, celle-ci pouvant soutenir la production de masse de capteurs magnétiques TMR à haut rendement et à faible coût, capables de répondre aux besoins d'application les plus exigeants. Dirigée par son équipe de gestion de base composée d'experts d'élite et de vétérans de l'industrie des capteurs magnétiques et des services d'ingénierie, MDT s'est donné comme mission de créer de la valeur ajoutée pour ses clients, tout en assurant leur succès. Pour de plus amples renseignements sur MDT, consultez le site http://www.multidimensiontech.com .

