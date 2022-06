Financial Data Exchange (FDX) annonce que 32 millions de comptes utilisateur font appel à l'API de FDX dans le cadre d'opérations bancaires et financières ouvertes.





L'organisme Financial Data Exchange (FDX) a annoncé aujourd'hui que 32 millions de comptes utilisateur utilisent désormais son API de FDX pour le partage ouvert de données financières. Depuis le dernier rapport de FDX en janvier 2022, plus d'un million de comptes utilisateur supplémentaires ont été transférés mensuellement vers l'API de FDX, ce qui représente une augmentation de 4 millions de comptes utilisateur supplémentaires utilisant désormais l'API de FDX. FDX indique également que les appels API sont passés à un peu moins de 2,9 milliards par mois, ce qui illustre la croissance de l'utilisation des données dans l'API de FDX.

« Les mesures d'adoption les plus récentes de FDX indiquent que les normes API communes, interopérables, conduites par le secteur et axées sur le marché sont toujours à l'avant-garde du partage sécurisé des données des consommateurs sur le marché », déclare Don Cardinal, directeur général de FDX. « Le secteur continue d'être le mieux placé pour définir des normes et favoriser leur adoption en attendant les recommandations du CFPB (Consumer Financial Protection Bureau). »

L'annonce d'aujourd'hui fait suite au sondage sur les mesures de mise en oeuvre de l'API de FDX du printemps 2022, qui compile les rapports des quelque 200 membres de FDX. La consultation et l'utilisation de l'API de FDX sont gratuites, mais le sondage ne comprend pas les données des membres qui ne font pas partie de FDX.

FDX devrait publier son dernier produit plus tard cet été, qui comprendra la version 5.1 de l'API de FDX, ainsi que des conseils actualisés sur l'expérience utilisateur et d'autres mises à jour des normes. L'API de FDX définit actuellement plus de 660 éléments de données financières uniques afin que les consommateurs puissent utiliser et partager une large gamme de leurs propres données financières pour améliorer leur vie financière. FDX compte des membres dans le monde entier et exerce ses activités principalement aux États-Unis et au Canada.

« La demande des consommateurs pour des applications bancaires et financières qui s'appuient sur leurs propres données pour alimenter des services de gestion financière, des paiements, des décisions en matière de crédit et plus encore, ne cesse de croître. La mise en oeuvre continue et croissante d'une norme API commune, interopérable et libre de droits pour satisfaire cette demande, par l'entremise de FDX, constitue le moyen le plus efficace pour le secteur de maintenir sa progression sur ce front », ajoute Cardinal.

FDX est composé de plus de 200 membres et intervenants du secteur financier. Le conseil d'administration de FDX comprend Bank of America, Citi, Capital One, Envestnet | Yodlee, Experian, Fannie Mae, Fidelity, Finicity, FS-ISAC, Interac, Intuit, JPMorgan Chase, MX, Plaid, PNC, Rocket Mortgage, Royal Bank of Canada, Schwab, SIFMA, TD Bank, The Clearing House, Truist, USAA, US Bank, Wells Fargo, Xero et un siège d'observateur en alternance pour les groupes de défense des consommateurs.

À propos de FDX

Financial Data Exchange, LLC (FDX) est un organisme à but non lucratif opérant aux États-Unis et au Canada, qui vise à unifier le secteur financier autour d'une norme commune, interopérable et libre de droits pour permettre aux clients et entreprises d'accéder de manière sécurisée et pratique à leurs données financières. FDX donne le pouvoir aux consommateurs par son engagement pour le développement, la croissance et l'adoption généralisée de son API selon les principes de contrôle, d'accès, de transparence, de traçabilité et de sécurité. L'adhésion est ouverte aux établissements financiers, aux entreprises de technologie financière, aux agrégateurs de données financières, aux groupes de défense des consommateurs, aux réseaux de paiement et aux autres intervenants du secteur. FDX est une filiale indépendante de FS-ISAC. Pour en savoir plus et pour devenir membre, consultez le site www.financialdataexchange.org.

