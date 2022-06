NEOM et McLaren Racing annoncent un partenariat stratégique pour stimuler l'innovation et le développement des talents dans le sport automobile électrique





NEOM et McLaren Racing s'associeront sous le nom de NEOM McLaren Electric Racing pour affronter la Formule E et l'Extreme E, propulsant l'innovation à l'avant-garde du sport automobile durable.

McLaren Racing deviendra un locataire fondateur du Campus de recherche et d'innovation d'OXAGON, ville dans NEOM, véritable port d'attache des industries propres et de pointe.

NEOM, Arabie Saoudite, 27 juin 2022 /PRNewswire/ -- NEOM a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec McLaren Racing. NEOM devient ainsi le partenaire-titre des écuries McLaren Formula E et Extreme E, et pour la première fois, deux séries de courses 100 % électriques sont réunies sous la bannière de NEOM McLaren Electric Racing.

Commentant le partenariat, Nadhmi Al-Nasr, PDG de NEOM, a déclaré : « Notre partenariat avec McLaren Racing complète l'engagement de NEOM à trouver des solutions durables et à relever certains des défis les plus urgents de la société. Le partenariat nous permettra de partager nos ressources et notre expérience collectives pour produire des résultats intéressants, non seulement pour nos propres organisations, mais aussi pour l'ensemble des industries de l'automobile et du sport. NEOM est un moteur économique pour le Royaume d'Arabie saoudite et sera une plaque tournante pour les entreprises innovantes comme McLaren Racing pour mener des recherches intersectorielles, incuber, collaborer et apporter de nouvelles technologies au monde. »

McLaren collaborera avec NEOM dans de nombreux domaines, devenant un partenaire fondateur d'OXAGON, une ville dans NEOM qui sera, à l'avenir, une référence pour les industries propres et de pointe et constituera également un écosystème d'innovation. McLaren sera situé au sein du Campus de recherche et d'innovation d'OXAGON, qui est conçu par des architectes internationaux, Grimshaw. Le campus offrira des installations et espaces de collaboration de pointe, accélérant la mise en oeuvre des idées des laboratoires et leur commercialisation pour développer les industries et les produits du futur.

Zak Brown, PDG de McLaren Racing, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir NEOM dans la famille McLaren Racing. C'est une façon incroyable de lancer notre entrée en Formule E et d'unifier nos séries de courses électriques. Nous sommes ravis de présenter NEOM McLaren Electric Racing et de travailler avec NEOM pour encourager le talent et l'innovation. Notre collaboration avec OXAGON nous permettra d'apporter des contributions significatives dans le cadre de notre programme Accelerator et de contribuer au développement d'industries propres et de pointe. »

De plus, grâce à son programme Accelerator sur mesure, où les données axées sur les performances peuvent être traduites dans la culture et la pensée de ses partenaires, McLaren apportera son expertise numérique et analytique en tant que partenaire technique de l'écosystème de fabrication propre et de pointe d'OXAGON.

Un autre élément important du partenariat sera déployé en 2023 lorsque, conformément à l'engagement de NEOM à développer les talents saoudiens, McLaren et NEOM créeront un programme sur mesure pour encourager les ingénieurs et les étudiants ; vingt diplômés saoudiens du programme d'études supérieures de NEOM participeront chacun à un stage d'un an avec McLaren Racing au McLaren Technology Center au Royaume-Uni. Intitulé « The McLaren Way », ce programme de performance et de développement aidera à libérer le rendement et le potentiel de toutes les équipes de NEOM grâce à une toute une série d'initiatives.

Ce partenariat s'inscrit dans l'engagement continu de NEOM à atteindre des objectifs durables dans le domaine du sport automobile, tant en Formule E qu'en Extreme E, les deux formats de course concourant dans des courses exaltantes à travers le monde. S'appuyant sur le succès de la relation entre les principaux partenaires de NEOM en Mercedes-EQ Formula E, NEOM McLaren Formula E Team sera formée par l'acquisition de la Mercedes-EQ Formula E Team, qui devrait se clôturer plus tard cette année, et verra l'équipe championne en titre être intégrée au sein de la famille McLaren Racing.

NEOM a également été le lieu de la deuxième saison de la course inaugurale Extreme E qui a eu lieu en février de cette année. La course a contribué à sensibiliser la population aux défis du changement climatique et à la nécessité de continuer à développer des technologies durables pour les sports mécaniques dans la région.

Le Royaume d'Arabie Saoudite a beaucoup investi dans les plateformes de sport automobile ces dernières années, le Ministère du Sport ayant signé des accords pour accueillir la Formule E, l'Extreme E, la Formule 1 et le rallye Dakar.

À propos de NEOM

NEOM est un accélérateur du progrès humain et illustre la vision de ce à quoi ressemblera un « nouvel avenir » (signification de « NEOM »). Il s'agit d'une région située au Nord-Ouest de l'Arabie saoudite, sur la mer Rouge, qui sort de terre et a vocation à être un laboratoire vivant, c'est-à-dire un endroit où l'esprit d'entreprise tracera la voie de ce nouvel avenir. Ce sera une destination et un lieu de résidence pour ceux qui rêvent en grand et souhaitent participer à la construction d'un nouveau modèle d'habitat exceptionnel, à la création d'entreprises prospères et à la réinvention de la préservation de l'environnement.

NEOM abritera des lieux hyperconnectés et cognitifs : villes de tailles différentes, ports et zones d'entreprises, centres de recherche, sites sportifs et de divertissement, et destinations touristiques. Cet écosystème d'innovation attirera les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les sociétés qui viendront y rechercher, incuber et commercialiser de manière novatrice de nouvelles technologies et entreprises. Les résidents du NEOM incarneront une philosophie internationale et adopteront une culture de l'exploration, de la prise de risques et de la diversité.

Pour plus d'informations, envoyez un e-mail à l'adresse suivante : [email protected]. Vous pouvez également consulter les sites www.neom.com et www.neom.com/en-us/newsroom.

À propos de McLaren Racing

McLaren Racing a été fondée en 1963 par le pilote néo-zélandais Bruce McLaren. L'équipe a participé à sa première course de Formule 1 en 1966. Depuis, McLaren a remporté 20 championnats du monde de Formule 1, plus de 180 grands prix de Formule 1, les 500 miles d'Indianapolis à trois reprises et les 24 heures du Mans à sa première tentative.

L'équipe participe au championnat du monde de Formule 1 de la FIA avec Lando Norris et Daniel Ricciardo, aux NTT INDYCAR Series avec les pilotes Arrow McLaren SP Pato O'Ward et Felix Rosenqvist, et au championnat Extreme E avec Emma Gilmour et Tanner Foust. McLaren participera à la saison 9 du Championnat du monde de Formule E de la FIA en 2022/23.

McLaren a été la première équipe de F1 à obtenir la norme Carbon Trust en 2010 et l'a conservée depuis sur une base semestrielle, la dernière obtention datant du mois de février 2021. L'écurie a également été la première équipe de F1 à recevoir le prix d'accréditation de durabilité de la FIA à un niveau trois étoiles en 2013 dans le cadre de la certification environnementale de la FIA, avant de devenir signataire de l'engagement Sports au service de l'action climatique de l'ONU en 2021.

