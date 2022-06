Rothschild & Co recrute Alex Graham au poste de directeur général en charge du Canada





Rothschild & Co annonce qu'Alex Graham a intégré son activité Global Advisory en qualité de directeur général et responsable du Canada. M. Graham apporte à Rothschild & Co plus de trois décennies d'expérience dans la banque d'investissement, où il aidera à diriger et développer les relations de l'entreprise avec ses clients sur le marché canadien. Il sera basé à Toronto.

"Nous sommes ravis d'accueillir un banquier d'investissement du niveau d'Alex au sein de notre société. Il renforcera sensiblement notre présence canadienne et apportera un leadership éclairé à notre équipe", déclare Jimmy Neissa, responsable de Rothschild & Co, Amérique du Nord. "Alex entretient de solides liens professionnels au Canada et un réseau relationnel d'envergure mondiale. Son expérience, ses connaissances et son leadership seront des atouts pour nos clients et aideront au renforcement de notre franchise dans la région."

"L'expansion de nos capacités et de notre présence en Amérique du Nord continue de dépasser nos attentes initiales, et nous observons une croissance accélérée de notre activité, alors que nous étoffons l'équipe", déclare Robert Leitão, associé directeur de Rothschild & Co. "La nomination d'Alex témoigne de l'attention que nous portons à cette géographie clef, et réaffirme notre engagement à fournir un conseil d'experts à nos divers clients canadiens."

M. Graham a plus de 35 années d'expérience dans la banque d'investissement à New York, Londres et Toronto. Il a précédemment travaillé chez RBC Marchés des Capitaux où, durant ces dix dernières années, il a dirigé les investissements dans les TMT au Canada, puis en Europe. Avant cela, M. Graham a supervisé la couverture diversifiée de l'activité banque investissement de Morgan Stanley au Canada et a travaillé chez Citigroup à New York. Durant sa carrière, M. Graham a également été assistant spécial auprès du 17e premier ministre du Canada, John N. Turner. M. Graham a siégé à divers conseils d'administration bénévoles au Canada, notamment la Fondation du Centre national des Arts, le City of Toronto Sinking Fund and Investment Advisory Committee, la Société Histoire Canada, la Société d'encouragement aux écrivains du Canada et le Parti libéral du Canada. Il est diplômé d'un MBA de la Richard Ivey School of Business (université Western Ontario) et d'un B.A. du Trinity College (université de Toronto).

M. Graham: "Rothschild & Co jouit d'une solide dynamique en Amérique du Nord, ainsi que d'une position de force et d'une expertise approfondie dans le conseil en fusions-acquisitions dans le monde entier. C'est pour moi un honneur d'avoir la chance de prendre les rênes de l'activité au Canada pour en assurer le développement. Je suis ravi d'apporter mon expérience du conseil aux clients canadiens et de leur proposer le meilleur de la plateforme mondiale de Rothschild & Co dans une approche holistique."

A propos du Groupe Rothschild & Co

Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux, au coeur des marchés financiers mondiaux depuis plus de 200 ans. Avec près de 3 800 spécialistes des services financiers sur le terrain dans plus de 40 pays, le réseau international de professionnels propose une vision pertinente et à long terme à nos clients dans le Conseil financier, la Banque privée et gestion d'actifs et le Capital investissement et dette privée.

Rothschild & Co est une société en commandite par actions (SCA) de droit français, cotée sur Euronext à Paris, Compartiment A, au capital de 155 465 024 d'euros. Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 519 228. Siège social : 23 bis avenue de Messine, 75008 Paris.

À propos de Rothschild & Co, Global Advisory

Rothschild & Co est un groupe familial et indépendant qui est au coeur des marchés financiers mondiaux depuis plus de 200 ans. Avec une équipe d'environ 3 800 spécialistes en services financiers répartis dans plus de 40 pays, Rothschild & Co dispose d'un réseau mondial intégré de professionnels de confiance apportant des solutions efficaces de veille des marchés et à long terme pour nos clients dans les secteurs des conseils généraux, de la gestion patrimoniale et d'actifs, et de la banque d'affaires.

Division du groupe Rothschild & Co, Global Advisory conçoit et exécute des solutions de F&A stratégiques et de financement, avec des conseils d'expert objectifs à de grandes entreprises et de taille moyenne, des sociétés de capitaux privés, des familles et entrepreneurs, et des gouvernements.

Par l'entremise de son réseau inégalé de 1 000 spécialistes sectoriels et du financement dans plus de 40 pays, l'activité Global Advisory de Rothschild & Co combine toute l'étendue de son offre conseil à un important volume transactionnel afin de générer une compréhension et une perspective uniques des marchés et de leurs acteurs à l'échelle mondiale.

