Time Manufacturing Company achève l'acquisition de France Elévateur





WACO, Texas, 27 juin 2022 /PRNewswire/ -- Time Manufacturing Company ( « Time » ) a finalisé son acquisition de France Elévateur (« FE Group »), un fabricant européen de premier plan de plate-forme élévatrice mobile de personnel.

Time est un fabricant mondial de plate-forme élévatrice principalement destinées aux secteurs des services publics d'électricité, des télécommunications, des infrastructures et de la foresterie. Time commercialise à ce jour les marques Versalift, BrandFX, Aspen Aerials, Ruthmann, Steiger, Ecoline et Bluelift. France Elévateur, fondé en 1984, est un fabricant européen de Plate-forme Elévatrice Mobile de Personnel (PEMP) situé à Flavigny-sur-Moselle, en France. Désormais connu sous le nom de groupe FE, l'entreprise est composée de France Elévateur, FE Benelux, FE Deutschland et Movex, avec des organisations de vente et de service régionales qui servent ensemble les marchés nationaux environnants.

Movex a commencé à aménager des camions de travail en 1980 et a été entièrement racheté par France Elévateur en 2021. L'entreprise dispose d'installations de production près de Barcelone et exporte vers plus de 20 pays. En tant que marque espagnole réputée de plate-forme élévatrices, Movex constitue une passerelle d'entrée sur le marché espagnol pour les produits et services de Time Manufacturing Company et de FE Group.

Curt Howell, PDG de Time Manufacturing Company, a commenté : « L'acquisition de France Elévateur représente une étape significative dans notre plan de croissance mondial en ajoutant plus de 450 professionnels expérimentés, une gamme de produits régionaux de classe mondiale et plus d'une douzaine d'installations en France, en Belgique et en Espagne. En tirant parti de notre présence en Autriche, au Danemark, en France, en Allemagne, en Italie, en Suède et en Suisse, le Groupe FE améliore notre présence sur les marchés nationaux importants de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de l'Irlande, de l'est de la France et de l'Espagne. »

Charles Goffin, PDG de France Elévateur, a ajouté : « Time Manufacturing Company est certainement le meilleur partenaire possible pour France Elévateur. Les deux entreprises ont une longue histoire et une solide réputation d'excellence en matière de recherche et d'ingénierie dans le secteur des plates-formes élévatrices, et elles sont complémentaires tant sur le plan géographique que sur celui des marchés. Toute l'équipe du Groupe FE soutient cette transaction. Nos clients actuels bénéficieront d'emblée d'un plus grand nombre d'options pour des élévateurs à haut niveau d'accès, et les clients de Time Manufacturing Company bénéficieront de l'étendue de notre service. »

Kim Bach Jensen, Président de Time Manufacturing Europe, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir France Elévateur et Movex dans le groupe de marques Time Manufacturing Company. Nous croyons que nos entreprises partagent une philosophie axée sur le service à la clientèle et bénéficient d'une offre de produits compatibles. L'exploitation de nos connaissances communes, de notre personnel qualifié et de notre distribution mondiale nous renforcera à l'avenir. Nous sommes sur la même longueur d'onde pour soutenir nos clients communs et leur besoin d'excellentes solutions. »

L'acquisition de France Elévateur est une étape importante pour Time Manufacturing Company dans le développement d'un solide réseau de ventes et de services qui répond aux besoins d'accès spécialisés des télécommunications, des services publics d'électricité et d'autres clients finaux essentiels dans le monde entier. Time a des opérations internationales sur le continent européen, ainsi qu'en Amérique du Nord et du Sud, qui représentent chacune des opportunités remarquables pour développer et promouvoir les marques de France Elévateur auprès d'un public mondial plus large.

Contact pour les médias : Brent Berger ? [email protected]

Time Manufacturing Company est un fabricant mondial d'élévateurs à nacelle montés sur véhicule, y compris des camions-nacelles, des derricks, des pose-câbles, des carrosseries de camion, des godets et d'autres équipements spécialisés pour les services publics d'électricité, les télécommunications, l'inspection des ponts, l'entretien des arbres et d'autres industries de flotte. Par le biais des marques Versalift, BrandFX, Aspen Aerials, Ruthmann, Steiger, Ecoline, Bluelift, Movex et France Elévateur, la société fournit des équipements aux coopératives, aux municipalités, aux agences gouvernementales et aux entreprises grâce à son réseau mondial d'installations et de distributeurs. Time Manufacturing Company emploie actuellement plus de 2 600 collaborateurs dans le monde entier.

