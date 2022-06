L'éditeur de solutions de Médiathèques numériques (DAM) SaaS, Wedia, s'étend au Canada avec un nouveau bureau à Toronto.





Wedia, groupe international leader dans les logiciels SaaS et le conseil dédiés aux directions marketing et communication, a annoncé l'expansion de la société sur le marché canadien avec un nouveau bureau à Toronto, au Canada.

Depuis son ouverture officielle, lundi 6 juin, le bureau de Toronto héberge l'équipe canadienne de Wedia et intégrera très prochainement du personnel local nouvellement embauché. Wedia recrute des talents basés au Canada, en particulier dans le domaine de la vente. Les nouveaux membres de l'équipe seront chargés d'accélérer la croissance de l'entreprise au Canada.

Depuis son entrée sur le marché du DAM en 2010, Wedia est devenu l'un des 10 principaux fournisseurs internationaux avec des bureaux à Paris, New York et Francfort. Le nouveau bureau de Toronto constitue une étape essentielle dans la poursuite de l'expansion de la marque sur le marché canadien. Wedia sert actuellement plusieurs clients canadiens établis, dont Hydro-Québec, Decathlon, et Michelin.

Avec cette expansion sur un nouveau territoire, le groupe Wedia renforce stratégiquement sa position sur le marché du DAM, avec pour objectif de fournir aux entreprises canadiennes globales un hub central pour organiser, partager et réaffecter leurs actifs numériques et leurs fichiers multimédias (photos, vidéos, 3D, 360°, etc.). Sébastien Bardoz, le vice-président des ventes et des opérations pour l'Amérique du Nord, dirigera l'expansion et gérera la transition vers ce nouveau territoire.

"Depuis la création de nos activités DAM en 2010, nous avons connu une croissance exceptionnelle dans toutes les entreprises qui composent le groupe Wedia. Le marché canadien offre un nouveau bassin de clients, ainsi qu'un potentiel inexploité pour les nouveaux membres de l'équipe Wedia. Nous sommes impatients de voir de nouvelles relations se former en conséquence directe de cette expansion." - Nicolas Boutet, PDG de Wedia.

"Après 15 ans dans cette industrie, l'opportunité de voir Wedia se développer sur le marché canadien est vraiment excitante. Nous offrons aux clients une solution globale et clé en main, qui ne peut être rendue plus accessible qu'en étant à proximité de nos clients. J'ai hâte de rencontrer de nouveaux clients et les nouveaux membres de l'équipe canadienne. Nous allons travailler ensemble et partager les innovations sans faille constitutives de Wedia." - Sébastien Bardoz, vice-président des ventes et des opérations pour l'Amérique du Nord,

Basé à Paris en France, le groupe Wedia est une société de conseil et de logiciels SaaS qui exploite trois marques uniques : Wedia, Galilée et Iconosquare. Dédié à l'innovation et à l'efficacité, Wedia offre une variété de solutions numériques, notamment la gestion des actifs numériques (ou DAM), la gestion de l'expérience numérique, la gestion du marketing distribué et la gestion des projets et des contenus créatifs.

Les Canadiens peuvent maintenant postuler et se renseigner sur les possibilités de carrière chez Wedia.

Wedia : coté sur Euronext Growth, Wedia est un Groupe international, leader dans les logiciels SaaS et le conseil dédiés aux directions du marketing et de la communication. Au travers de ses trois marques, Wedia, Galilée, et Iconosquare, le Groupe accompagne ses clients, grands comptes et ETI, dans la gestion du cycle de vie de leurs contenus marketing (description produit, photos, vidéos, 3D, packaging...) depuis leur création jusqu'à leur diffusion sur tous les canaux physiques et digitaux.

