La députée Madame Rizqy et le ministre Fitzgibbon honorent les employés de bioMérieux Canada Inc. avec la médaille de l'Assemblée nationale pour leur contribution exceptionnelle durant la pandémie COVID-19





MONTRÉAL, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - bioMérieux, acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro, est fier d'annoncer que les 80 employés de sa filiale canadienne ont été honorés par l'obtention de la médaille de l'Assemblée nationale décernée pour leur engagement distingué durant la pandémie de la COVID-19. Cette reconnaissance est remise par Madame Marwah Rizqy, députée de St-Laurent et Monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation.

L'équipe de bioMérieux Canada est restée fidèle à son engagement envers la santé publique en assurant en un temps record l'installation des systèmes BIOFIRE®. Elle s'est déplacée partout au Canada malgré les contraintes sanitaires pour assurer la formation adéquate des utilisateurs. Elle a su faire preuve d'agilité et d'innovation dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement et dans l'adaptabilité de l'ensemble de ses opérations afin de garantir la disponibilité des réactifs, supportant ainsi les médecins dans la mise en place d'une réponse efficace, dès le début de la pandémie. Plus de 170 systèmes BIOFIRE®, dont 38 au Québec, ont été installés à travers le Canada, équipant ainsi les hôpitaux d'appareils modernes et hautement performants.

L'automatisation de ceux-ci et le faible temps technique requis a particulièrement bien desservi les régions éloignées, répondant ainsi aux besoins des populations les plus vulnérables avec des solutions de diagnostic fiables et rapides. Du Yukon aux Îles de la Madeleine, jusqu'au nord de l'Ontario, en passant par le Saguenay Lac St-Jean et les différentes métropoles du Canada, les équipes de bioMérieux ont répondu présent pour leurs concitoyens.

« C'est avec plaisir que je remets la médaille de l'Assemblée nationale à bioMérieux.» révèle la députée de St-Laurent, Marwah Rizqy. « Alors que le monde entier était paralysé par la pandémie, l'entreprise s'est donnée corps et âme afin de maintenir un standard de service exemplaire et s'est mise en mode solution. Face à l'adversité, bioMérieux innove et fait preuve d'audace! Félicitations à l'entreprise et ses employés pour un dévouement hors-norme.».

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de recevoir cette distinction des mains de Mme Rizqy » déclare Julie Émond, Vice-Présidente et Directrice générale chez bioMérieux Canada. « Il est également important pour nous de souligner le travail acharné des employés de bioMérieux Canada, lesquels ont travaillé sans relâche, incluant les soirs et la fin de semaine au détriment de leurs propres familles, afin de soutenir la grande demande pour des tests détectant la COVID-19. Nous sommes fiers de notre contribution durant la pandémie et confiant que l'approche syndromique du panel respiratoire de BIOFIRE continuera à avoir un impact positif dans le future alors que la COVID-19 s'intégrera aux prochaines saisons d'infection respiratoire.» conclu-t-elle.

« L'expertise de bioMérieux a été fortement sollicitée au cours des deux dernières années pour lutter contre la COVID-19. Je tiens à vous remercier pour votre contribution et je vous souhaite un excellent 30e anniversaire. » souligne Mr. Pierre Fitzgibbon, Ministre de l'Économie et de l'Innovation.

À PROPOS DE BIOMÉRIEUX

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis 1963, bioMérieux est présent dans 44 pays et sert plus de 160 pays avec un large réseau de distributeurs. En 2021, le chiffre d'affaires de bioMérieux s'est élevé à 3,4 milliards d'euros, dont plus de 90 % ont été réalisés à l'international (hors France). bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs, logiciels et services) qui déterminent l'origine d'une maladie ou d'une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. www.biomerieux.com

Fondée en 1992, bioMérieux Canada est située à Ville Saint-Laurent, Québec. bioMérieux Canada emploie plus de 80 employé(e)s répartis à travers le Canada.

BIOFIRE offre aux laboratoires des solutions innovantes de diagnostic rapide pour de nombreuses maladies infectieuses, incluant le SARS-CoV-2. BIOFIRE permet de diminuer significativement le temps d'identification de 22 agents pathogènes (panel respiratoire/COVID-19), avec des résultats compréhensifs disponibles en 45 minutes. Son utilisation est simple et ne requiert que 2 minutes de temps de préparation.

bioMérieux est une société cotée sur Euronext Paris.

Code : BIM - Code ISIN : FR0013280286

Reuters : BIOX.PA / Bloomberg : BIM.FP

