/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Gould participera à une annonce conjointe sur des initiatives visant à améliorer l'apprentissage et la garde des jeunes enfants au Manitoba/

GATINEAU, QC, le 26 juin 2022 /CNW/ - La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Karina Gould, ainsi que le ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance du Manitoba, Wayne Ewasko, annonceront l'augmentation du nombre de places en garderie subventionnée et la mise en place d'une grille salariale pour les travailleurs et travailleuses du secteur de la garde des jeunes enfants.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le lundi 27 juin 2022 Heure : 11 h 30 HAC Lieu: YMCA-YWCA Sud Winnipeg

Centre de la petite enfance

5 avenue Fermor

Winnipeg (Manitoba)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent s'inscrire par courriel auprès de Chloe Rew, attachée de presse du ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance du Manitoba, à [email protected], en indiquant leur nom et le média qu'ils représentent, avant 9 h (HAC) le lundi 27 juin 2022.

Instructions :

Vous devez arriver de 20 à 30 minutes avant l'annonce.

Vous ne devez présenter aucun symptôme associé à la COVID?19.

Vous devez obligatoirement porter un couvre?visage.

