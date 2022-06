AVIS AUX MÉDIAS - Lancement du mouvement Le choix impossible





Parce qu'il y a urgence d'agir !

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des organismes de base en santé mentale 04-17 invite les médias à une conférence de presse pour le lancement du mouvement Le Choix impossible, ce 29 juin à 10h dans le lobby d'entrée de l'auberge Godefroy, située au 17 575 boulevard Bécancour, Bécancour, QC G9H 1A5.

Depuis plusieurs mois nous, les organismes communautaires en santé mentale (OCSM) de la région tentons de contrecarrer les effets de la convergence entre les différentes crises vécues au Québec, dont la crise de la main-d'oeuvre, les effets résiduels de la pandémie et une importante hausse des demandes de services. Incapables d'offrir des conditions de travail décentes à nos employés, nous sommes confrontés à des décisions qui affectent notre capacité à réaliser notre mission et à maintenir nos services.

Face à nos choix impossibles, nous visons à porter l'attention publique sur cette situation criante et à rappeler au gouvernement l'urgence d'agir. Les 30 membres du ROBSM 04-17 se mobilisent aujourd'hui pour lancer le mouvement Le choix impossible, dont les détails vous seront présentés lors de notre conférence de presse.

Le ROBSM 04-17 a vu le jour en 1986 et représente aujourd'hui plus de 30 groupes dont les activités s'inscrivent dans le continuum de services en santé mentale. Sa mission consiste à regrouper, représenter, promouvoir et développer les organismes en santé mentale oeuvrant dans des secteurs aussi variés que l'entraide, le soutien aux parents et proches, l'hébergement, la prévention du suicide, le soutien au travail, l'accès et le soutien au logement, et plus encore.

Quoi : Lancement du mouvement Le choix impossible

Où : Auberge Le Godefroy 17 575 Boul Bécancour, Bécancour, QC G9H 1A5

Quand : 29 juin 2022, 10h

Porte-parole : Jonathan Lacasse

SOURCE le Regroupement des organismes en santé mentale de la Mauricie et Centre-du-Québec (ROBSM)

