1 sur 5 femmes montréalaises n'est pas en sécurité dans sa propre maison

Un organisme sans but lucratif lance un appel aux bénévoles pour aider les femmes à fuir la violence, alors que le jour du déménagement approche

MONTREAL, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - Au cours des deux dernières années, une augmentation inquiétante des cas de violence basée sur le genre est souvent appelée « la pandémie fantôme ». C'est particulièrement le cas à Montréal, où une étude récente de l'Université de Sherbrooke a révélé que 22,5 % des femmes en couple sont exposées à de la violence conjugale. Avec le jour du déménagement approchant à grands pas, Transit Secours , un organisme local à but non lucratif, lance un appel urgent aux bénévoles pour aider à déménager hors de foyers violents des dizaines de femmes et d'enfants.

« Nous constatons une augmentation du nombre de demandes de déménagement en raison de l'augmentation de la violence basée sur le genre et de la crise actuelle du logement », déclare Renata Fuchs Militzer, directrice de la succursale Transit Secours région de Montréal. « Nous travaillons avec un certain nombre d'organismes communautaires qui dépendent de nos services. Nous risquons de devoir retarder ou d'annuler des déménagements pour des familles en crise, en raison de la faible disponibilité des bénévoles. Transit Secours a un impact considérable sur la vie des survivant·e·s comptant sur nos services pour les aider à faire la transition vers un foyer plus sécuritaire.»

Depuis septembre 2020, Transit Secours de la région de Montréal (TSRM) répond aux appels à l'aide, en apportant une solution rapide, gratuite et centrée sur les survivant·e·s, aux familles quittant la violence dans la région métropolitaine de Montréal. Grâce au soutien des bénévoles, des partenaires communautaires et des donateur·trice·s, Transit Secours a accompli la transition d'au-delà de 200 familles vers une vie sans violence. Pour plus d'informations sur les possibilités de bénévolat ou de dons, consultez le site www.transitsecours.com .

Entre 2019 et 2020, le Québec a enregistré une augmentation de 76,9 % de féminicides.

2020, le Québec a enregistré une augmentation de 76,9 % de féminicides. Tous les deux jours, une femme ou une fille est tuée au Canada , le plus souvent par un partenaire intime ou un membre de la famille.

Transit Secours est un organisme de bienfaisance pancanadien porté par des bénévoles, qui fournit des services de déménagement et d'entreposage gratuits aux femmes et aux enfants fuyant la violence. Il est le seul service du genre au Canada. Nous collaborons avec des entreprises locales et des agences communautaires pour soutenir les familles en transition vers une vie sans violence. Fondé en 2016, Transit Secours s'est développé à un rythme remarquable, s'étendant à 6 emplacements à travers le Canada. À ce jour, notre équipe de bénévoles dévoué·e·s a effectué près de 4 000 déménagements pour les survivant·e·s fuyant la violence.

