Mammotion présente les tondeuses à gazon robotisées LUBA et KUMAR pendant le spoga+gafa 2022





L'entreprise présente l'avenir de la technologie d'entretien des pelouses lors du plus grand salon professionnel du jardin et de l'art de vivre au monde

SHENZHEN,Chine, 27 juin 2022 /PRNewswire/ -- Mammotion un fournisseur d'outils robotiques électriques innovants, a récemment participé spoga+gafa 2022 , où il a organisé des démonstrations en direct de ses tondeuses à gazon robotisées innovantes - LUBA et KUMAR - devant un public enthousiaste. Il s'agissait du premier événement public de Mammotion depuis le lancement de sa récente campagne LUBA Kickstarter , qui a réussi à collecter plus de 2,8 millions d'euros (3 millions de dollars) en 35 jours auprès de plus de 2 000 contributeurs.

Organisé à Cologne, en Allemagne, du 19 au 21 juin, spoga+gafa est le plus grand salon annuel du jardin et de l'art de vivre au monde avec plus de 800 exposants et 35 000 participants. Les visiteurs du stand ont pu voir de près le produit phare de Mammotion, grâce à des démonstrations sur site et à des présentations de produits. Pendant le salon, le stand d'exposition dynamique de Mammotion a présenté LUBA et ses capacités, permettant aux personnes présentes sur le stand Mammotion d'être parmi les premières à tenir et à voir physiquement le produit. La tondeuse KUMAR de Mammotion, conçue pour un usage commercial, était également exposée.

LUBA est la première tondeuse à gazon sans fil périphérique de la société et est conçue pour un usage résidentiel. Son système RTK avancé assure un positionnement précis à moins de 2 cm de précision, et la gestion multizone permet aux utilisateurs de contrôler les horaires de tonte, la hauteur de la lame et les itinéraires de coupe. KUMAR est conçue pour un usage commercial et est un choix haut de gamme pour les professionnels pour gérer la tonte de grandes pelouses comme les parcs ou les jardins.

« Nous avons vu une immense vague d'excitation et une réponse positive après le lancement de notre campagne LUBA Kickstarter, renforçant encore le désir de l'industrie pour des produits nouveaux et innovants », a déclaré Jidong Wei, fondateur de Mammotion. « spoga+gafa a été pour nous une excellente occasion de présenter les derniers développements sur lesquels notre équipe a travaillé lors d'un événement fantastique. Nous sommes fiers de dévoiler nos produits LUBA et KUMAR parmi les principaux innovateurs et challengers de l'industrie, et nous sommes impatients de continuer à faire progresser le rôle de la technologie robotique dans l'industrie de l'entretien des pelouses. »

Pour plus d'informations sur Mammotion et ses produits, veuillez visiter : https://mammotion.com/ .

À propos de Mammotion

Fondée en janvier 2022, Mammotion s'engage à mener un style de vie en plein air plus intelligent et plus efficace, respectueux de l'environnement, en fournissant des solutions de robotique électrique innovantes. Les principaux membres de l'équipe proviennent des plus grandes entreprises mondiales de robotique et de drones, héritant des sept années d'expérience d'AgileX Robotics avec la technologie avancée de matériel et d'algorithmes basés sur des châssis robotiques, Mammotion propose des solutions robotiques de nouvelle génération pour les professionnels et les consommateurs.

À propos d'AgileX Robotics

Fondée en 2016, AgileX Robotics est l'un des principaux fournisseurs de châssis de robots mobiles et de solutions robotiques à guichet unique. Avec un logiciel d'auto-conduite et une pile matérielle de pointe, AgileX Robotics aide au développement de plus de 1 500 programmes de robotique dans 26 pays pour la recherche innovante en robotique et toutes les applications industrielles.

Photo- https://mma.prnewswire.com/media/1847037/Mammotion_s_LUBA_robotic_lawn_mower_on_display_at_its_booth_during_spoga_gafa.jpg

