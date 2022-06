/R E P R I S E -- Avis aux médias - Inauguration du Square-Phillips/





MONTRÉAL, le 26 juin 2022 /CNW Telbec/ - La mairesse de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante, invite les représentants des médias à l'inauguration du square Phillips, qui a fait l'objet d'un réaménagement complet. Elle sera accompagnée de la responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Émilie Thuillier, de la responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif, Mme Sophie Mauzerolle, du responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design au comité exécutif, M Luc Rabouin et d'un représentant de l'Hôtel Birks qui s'exprimera devant les médias.

Date : Le lundi 27 juin 2022 Heure : 11 h Lieu : Square Phillips





