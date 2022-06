L'Association canadienne de dermatologie nomme la Dre Jennifer Beecker à titre de présidente de l'ACD





OTTAWA, 27 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association canadienne de dermatologie (ACD) a le plaisir d'annoncer la nomination de la Dre Jennifer Beecker au poste de présidente de l'ACD à compter du 26 juin 2022.



La Dre Beecker est une dermatologue certifiée par le Collège royal; elle est entièrement formée et certifiée dans trois spécialités médicales distinctes : la dermatologie, la médecine d'urgence et la médecine familiale. Elle a également obtenu la certification de l'American Board of Dermatology à titre de dermatologue. La Dre Beecker est une dermatologue en exercice à l'Hôpital d'Ottawa et est professeure adjointe à l'Université d'Ottawa. La gamme d'états de santé pour lesquels la Dre Beecker possède une expertise comprend la dermatologie médicale, le cancer de la peau ainsi que la dermatologie cosmétique.

Elle a fondé la Pigmented Lesion and Melanoma Clinic au Centre d'enseignement universitaire de l'Hôpital d'Ottawa et est une experte de la détection et de la prévention du cancer de la peau. Elle est la directrice de recherche pour la Division de dermatologie à l'Hôpital d'Ottawa.

La Dre Beecker est également vice-présidente du Comité d'examen en dermatologie du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, qui établit et administre l'examen pour les résidents en dermatologie qui reçoivent leur diplôme et tentent d'obtenir la certification canadienne à titre de dermatologues.

Elle a reçu de nombreux prix, dont des subventions pour des études de recherche en vue d'améliorer les soins médicaux pour les patients en dermatologie.

À titre de membre de longue date de l'ACD, la Dre Beecker apporte son expérience de leadership à divers postes dans l'Association au fil des ans, y compris ceux de secrétaire du Conseil, d'administratrice de l'Ontario et de présidente nationale du Groupe de travail de l'ACD sur la prudence au soleil et, plus récemment, de vice-présidente.

Pendant son affectation à titre de présidente, la Dre Beecker prévoit se concentrer sur l'avenir stratégique de l'Association canadienne de dermatologie. « J'ai hâte de servir les dermatologues du Canada et de commencer le processus de réexaminer le Plan stratégique de l'ACD afin de mieux harmoniser nos efforts avec les besoins actuels des dermatologues canadiens. »

L'ACD souhaite la bienvenue à la Dre Beecker en tant que présidente de l'Association canadienne de dermatologie pour un mandat d'un an à compter du 26 juin 2022.

À PROPOS DE L'ACD

L'Association canadienne de dermatologie, fondée en 1925, représente les dermatologues certifiés du Canada. L'Association fournit un accès facile à une source fiable de connaissances médicales dans le domaine de la dermatologie. L'ACD a pour mission de faire avancer la science et l'art de la médecine et de la chirurgie dans le domaine des soins de la peau, des cheveux et des ongles, d'offrir un perfectionnement professionnel continu à ses membres, d'appuyer et d'améliorer les soins aux patients, de sensibiliser le public à la protection solaire et aux autres aspects de la santé de la peau et de promouvoir la santé de la peau, des cheveux et des ongles, la vie durant. Ce faisant, l'ACD informe et habilite aussi bien les professionnels de la médecine que le public canadien. Pour en savoir plus sur le travail de l'ACD, visitez dermatology.ca/fr et joignez-vous à la conversation sur twitter.com/CdnDermatology , facebook.com/CdnDermatology ou instagram.com/canadiandermatologyassociation/ .

