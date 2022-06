Wikifarmer lève un important financement d'amorçage pour la transmission d'un savoir-faire agricole durable et la numérisation du commerce agricole B2B





Wikifarmer, une plateforme mondiale ayant pour vocation de rendre les agriculteurs autonomes en les informant et en leur offrant un accès au marché libre pour vendre leurs produits à des prix équitables, qualifiée de "Wikipédia de l'agriculture" par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), a clôturé avec succès un premier financement d'amorçage. Cela avec le soutien d'un groupe d'investisseurs de classe mondiale dont Mathias Kamprad, président du conseil d'administration d'Inter IKEA, Patrick et Cynthia Odier de la banque privée Lombard Odier, Sophia Bendz, capital-risqueur et ancienne directrice mondiale du marketing de Spotify, Alexandre Vilgrain, PDG du groupe SOMDIAA, la fondation Constantakopoulos et avec la participation de Metavallon Venture Capital, une société grecque de capital-risque de premier plan.

L'agriculture demeure parmi les secteurs les moins numérisés au monde, sans pour autant perturber la chaîne de valeur du secteur. Au contraire, cela a créé un paradoxe où les agriculteurs représentent la partie la plus précieuse de la chaîne de valeur de l'agriculture, mais réalisent le moins de bénéfices. Par ailleurs, la plupart des agriculteurs recourent encore aux techniques de leurs ancêtres pour leurs cultures. La nécessité de disposer de connaissances actualisées en matière d'agriculture durable n'a jamais été aussi forte dans le monde qu'aujourd'hui. On s'attend à ce que le marché de l'agriculture et du commerce alimentaire dépasse les 6 000 milliards d'euros en valeur d'ici la fin 2025.

La plateforme Wikifarmer offre aux agriculteurs un accès gratuit à des connaissances récentes sur les meilleures pratiques agricoles et leur permet de vendre leurs produits directement aux entreprises, les aidant ainsi à réduire ou à contourner le grand nombre d'intermédiaires du secteur. Wikifarmer a pour ambition de devenir la source universelle d'informations pour les agriculteurs et la référence incontournable pour les personnes désireuses d'acheter des produits agricoles dans le monde entier.

Les cofondateurs Ilias Sousis, Peter Sagos et Harry Parianos se sont inspirés de l'impact négatif des pratiques agricoles obsolètes sur l'environnement, la faim dans le monde et la viabilité financière des agriculteurs. Parallèlement, le fait d'aider les agriculteurs à dégager une marge bénéficiaire plus élevée sur leurs activités commerciales aura un impact plus important sur l'économie et sur la qualité des produits fabriqués.

Ilias Sousis a fait partie de l'équipe de direction de Google Grèce pendant de nombreuses années et a dirigé le lancement commercial de YouTube en Grèce et à Chypre. Il a également acquis une expérience entrepreneuriale dans le commerce traditionnel, tandis que Peter Sagos est un agronome passionné disposant de connaissances approfondies en matière de production agricole et d'une expérience commerciale. Il a en effet dirigé une entreprise familiale de commerce de semences. M. Parianos est propriétaire et PDG de McCann Athens et a consacré plus de 30 ans à des fonctions de direction dans le secteur de la publicité.

La banque de données de Wikifarmer et sa plateforme commerciale ont déjà été consultées par 12 millions de visiteurs originaires de plus de 200 pays, et 30 000 produits ont été téléversés par les agriculteurs. Plus de 5 000 acheteurs - dont des unités de transformation alimentaire (produits de grande consommation, services alimentaires, etc.), des grossistes/importateurs, des détaillants et des hôtels/restaurants - ont directement acheté un produit à une exploitation agricole.

L'investissement sera utilisé pour élargir le contenu éducatif dans 20 langues et renforcer la présence de Wikifarmer sur les marchés en Grèce, en Italie, en France et en Espagne. Le but est de créer un pôle méditerranéen d'agriculteurs qui attirera des acheteurs des quatre coins du monde, faisant de la plateforme un leader mondial.

M. Sagos: "Nous voulons démocratiser l'agriculture, permettre aux agriculteurs du monde entier d'apprendre de nouvelles choses et donc d'accroître leurs capacités, leurs cultures, leurs revenus. C'est la seule façon d'avancer pour que ce secteur soit plus durable et puisse assurer l'alimentation de la population mondiale croissante."

Commentant cette levée de fonds, Ilias Sousis déclare: "Je suis ravi qu'un groupe d'investisseurs mondiaux très importants et soucieux de la durabilité soutienne notre vision et nos efforts en vue de résoudre les principales difficultés qui affectent le secteur de l'agriculture depuis des centaines d'années".

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 juin 2022 à 06:05 et diffusé par :