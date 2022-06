50 000 arbres supplémentaires au Canada grâce à Harvey's et Arbres Canada - Harvey's compense ses émissions de CO?





MONTRÉAL, le 27 juin 2022 /CNW/ - Harvey's, une entreprise qui se démarque fièrement sur la scène nationale depuis plus de 60 ans, continue son travail d'engagement pour réduire au maximum son impact environnemental au Québec et au Canada. Cette année, grâce à son partenariat avec Arbres Canada, ce sont 50?000 arbres qui seront plantés au pays, dont 20?000 au Québec. Cette initiative permettra à l'entreprise de compenser les émissions de CO 2 générées par le véhicule récréatif Harvey's, qui distribue des burgers gratuits à travers le pays, par les services au volant et par le papier utilisé des restaurants Harvey's, à l'échelle nationale et pour l'année en cours.

20?000 arbres au Québec, concrètement?!

Les 20?000 arbres qui prendront racine à Rimouski permettront de compenser 4?000 tonnes de CO 2 , soit les émissions annuelles de 800 voitures roulant une moyenne de 20?000 km ou des ménages de 976 citoyens canadiens pour une année complète.

L'affaire de tous?!

Dès aujourd'hui 27 juin, et ce, jusqu'au 31 juillet, dans tous les restaurants Harvey's, les clients qui le désirent pourront faire un don de 1 $ ou de 2 $ à Arbres Canada. Ces dons seront directement investis dans le programme de plantation d'arbres de Harvey's.

Au terme de ce programme avec Arbres Canada, en 2026, ce seront un peu plus de 250?000 arbres qui seront plantés à travers le pays.

Harvey's parmi les chefs de fils en restauration écoresponsable

Compenser c'est bien, mais éliminer c'est mieux?! C'est pourquoi Harvey's place beaucoup d'efforts dans la réduction et dans l'élimination de produits non recyclables. En 2019, Harvey's a été l'une des premières chaînes de restaurants à service rapide au pays à proposer des pailles en papier au lieu de pailles en plastique. Aujourd'hui, 80 % de tous les emballages de la chaîne sont faits à partir de matières recyclées, y compris les sacs pour les commandes à emporter et les contenants à poutine.

Chaque année, depuis 2019, la chaîne élimine, entre autres, 1,5 million de gobelets en polystyrène pour les remplacer par des gobelets en bambou. Depuis 2020, ce sont 200?000 couvercles de plastique noir non recyclables qui sont remplacés annuellement pour des coquilles recyclables fabriquées à partir de fibres de bouteilles d'eau recyclées à 100 %.

En plus de proposer des emballages plus responsables, Harvey's soutient l'agriculture d'ici en proposant des burgers cuits sur le gril et faits de boeuf, de poulet ou de bacon 100 % canadiens, et applique des pratiques d'approvisionnement durable. Au moins 30 % du boeuf qui entre dans la préparation des burgers Original provient de fermes certifiées par la Table ronde canadienne sur le boeuf durable.

Enfin, Harvey's a lancé l'activité «?Plante en pot?» qui remplace le jouet en plastique remis à l'achat d'un trio pour enfants par une trousse de jardinage, une initiative que le public pourra retrouver à la prochaine rentrée scolaire.

Citations

«?En tant qu'entreprise responsable, nous voulons apporter notre collaboration afin de préserver nos milieux pour les générations à venir. Nous souhaitons que cette collaboration avec Arbres Canada se poursuive pour les années à venir et nous espérons que nos actions écoresponsables sauront inspirer nos partenaires et nos clients.?»

- Josée Vaillancourt, responsable des communications pour Harvey's Québec

«?La poursuite de ce partenariat avec Harvey's signifie que davantage d'arbres seront plantés afin d'absorber plus de carbone et d'assainir l'air du Québec et du Canada. Nous voulons remercier Harvey's et ses clients pour leur soutien continu qui nous aide à assurer un avenir plus vert et plus sain.?»

- Robert Henri, directeur des communications et du marketing, Arbres Canada

À propos de Harvey's

Harvey's est une chaîne de restaurants emblématique du Canada qui nourrit les familles canadiennes depuis 1959. Incontournable dans les communautés canadiennes depuis 60 ans, Harvey's sert de délicieux burgers faits de boeuf 100 % canadien, cuits sur le gril et garnis au choix de chacun.

À propos d'Arbres Canada

Arbres Canada est le seul organisme sans but lucratif national qui plante et entretient des arbres dans les milieux ruraux et urbains dans chaque province du pays. Nous aidons à accroître le couvert forestier du Canada par le biais de nos programmes, de nos recherches, de nos efforts de mobilisation et en offrant des subventions aux communautés et aux écoles. Nous collaborons avec un réseau d'experts de l'industrie, d'universitaires et d'autres organismes à but non lucratif pour approfondir les connaissances des communautés et aider les municipalités à planifier et à soutenir le couvert forestier local. Avec nos partenaires et nos commanditaires, nous avons planté plus de 84 millions d'arbres. ArbresCanada.ca

SOURCE Harvey's Canada

Communiqué envoyé le 27 juin 2022 à 06:00 et diffusé par :