Trailblazer Games annonce la première parution NFT de la saga Eternal Dragons





SINGAPOUR, 27 juin 2022 /PRNewswire/ -- La startup Trailblazer Games annonce aujourd'hui les détails de sa première collection NFT ainsi que sa stratégie de lancement. La collection constitue la pierre angulaire d'une épopée en plusieurs chapitres sur les Eternal Dragons, une espèce disparue depuis longtemps.

Trailblazer a choisi de sortir les dragons par lots, reflétant chaque thème qui compose la collection de 10 000 dragons. Le premier lot est prévu pour le 12 juillet, date à laquelle 1 000 dragons seront disponibles pour être monnayés. Les détenteurs de NFT Eternal Dragons bénéficieront d'un programme innovant de multiplication pour assurer une économie durable, un accès précoce et un pouvoir accru dans les jeux à venir, ainsi que de nombreux avantages supplémentaires décrits ici .

L'équipe derrière Eternal Dragons est composée de trois serial-entrepreneurs et des leaders chevronnés de l'industrie du jeu, comme King, EA et Microsoft, ayant l'expérience de la création d'économies de type free-to-play durables et à grande échelle. Cette équipe en pleine croissance possède une expérience qui s'étend entre la conception et la production de jeux et de franchises primés comme SimCity et Candy Crush - qui touchent des milliards de personnes sur de multiples plateformes - mais aussi la construction de plateformes et d'outils de croissance et d'engagement alimentés par les données et l'IA, ainsi qu'un développement étendu de la blockchain.

« La collection Eternal Dragons NFT est la pierre angulaire de notre franchise. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous construisons est destiné à ajouter de la valeur à ceux qui en sont les détenteurs », a déclaré Alex Arias, PDG et cofondateur de Trailblazer. « Tous les chapitres du jeu de la franchise offrent une utilité supplémentaire à ces belles et puissantes créatures. Les posséder, c'est adhérer à une identité, à une vision d'un monde meilleur, reliée par le jeu. »

La collection Eternal Dragons NFT marque la concrétisation de la vision de Trailblazer pour une nouvelle ère de jeu. Les dragons donnent aux propriétaires un personnage jouable dans les jeux à venir, offrant un niveau d'intégration entre joueurs et investisseurs inégalé avant le Web3.

En savoir plus sur eternaldragons.com et via notre Medium .

Vidéo- https://www.youtube.com/watch?v=RtoO5-uOXmo

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1768104/Trailblazer_Games_Logo.jpg

Pour plus d'informations de presse, veuillez contacter :

Francisco Reinhard

+49 1575 1502484

francisco@trailblazer.games

pr@trailblazer.games

Communiqué envoyé le 27 juin 2022 à 05:30 et diffusé par :