JOYSBIO offre le test rapide de détection d'antigènes SARS-COV-2 qui détecte les sous-variants BA.4 et BA.5 d'Omicron

TIANJIN, Chine, 27 juin 2022 /CNW/ - Alors que les sous-variants SARS-COV-2 d'Omicron BA.4 et BA.5 se répandent dans l'UE et aux États-Unis, JOYSBIO est en mesure de donner aux gens le pouvoir d'effectuer eux-mêmes un test rapide à domicile. La trousse de test rapide de détection d'antigènes du coronavirus de JOYSBIO peut détecter efficacement les sous-variants BA.4 et BA.5 d'Omicron. Le test est certifié par la norme CE1434 (PCBC) pour l'auto-test par un non-professionnel.

En juin 2020, JOYSBIO a lancé son test rapide de détection d'antigènes de la COVID-19. Les résultats en 15 minutes permettent aux responsables gouvernementaux, aux organisateurs d'événements, aux responsables scolaires et à d'autres personnes de prendre des décisions concernant l'éloignement, le port de masques et d'autres précautions. De plus amples informations sur la trousse de test sont disponibles sur le site https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/ .

Depuis le lancement de son premier test de détection d'antigènes de la COVID-19, JOYSBIO a fourni plus de 200 millions de tests dans le monde entier pour protéger la population de ce virus mortel.

« À mesure que de nouvelles mutations BA.4 et BA.5 du SRAS-COV-2 apparaissent dans le monde, le besoin de tests permettant de détecter une infection active par les nouveaux variants BA.4 et BA.5 ne cesse de croître, a déclaré M. Zhang. Notre mission, chez JOYSBIO, est de fournir des tests rapides, fiables et efficaces afin que les gens puissent reprendre le cours de leur vie le plus rapidement possible. »

Certifié par la norme CE1434 (PCBC) pour l'auto-test par un non-professionnel, c'est le test ultime que chaque foyer devrait avoir. Au premier signe de symptômes ou d'une possible exposition, le test sera en mesure de dire à quiconque s'il s'agit de la COVID-19 ou d'une autre maladie.

La version professionnelle de ce test a récemment été incluse dans la « Liste commune de l'UE des tests rapides de détection d'antigènes de la COVID-19 », dans la catégorie A, dont l'utilisation est fortement recommandée par la Commission européenne pour la délivrance des certificats COVID numériques de l'UE.

JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. est une société chinoise de biotechnologie axée sur la recherche et le développement qui développe, fabrique et fournit des trousses de tests rapides de diagnostic in vitro médicaux de haute qualité ainsi que des trousses de réactifs révolutionnaires personnalisés dans le monde entier. JOYSBIO a été fondée par une équipe de professionnels ayant de nombreuses années d'expérience conjointe dans les domaines de la technique, du marketing/des ventes, des opérations et de la fabrication dans ce secteur.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec Rick Zhang au +86-186-0545-0986 ou par courriel à [email protected] .

