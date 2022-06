MDT lance le capteur de champ magnétique linéaire programmable TMR2623 pour la détection de courant





Les nouveaux capteurs TMR intégrés de MDT offrent une grande uniformité et une excellente stabilité en température dans les mesures de performance étalonnées en usine, accélérant ainsi la mise sur le marché de produits industriels de grand volume exigeant des performances élevées

SAN JOSE, Calif., et ZHANGJIAGANG, Chine, 27 juin 2022 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co, Ltd. (MDT), fournisseur de premier plan de capteurs magnétiques spécialisé dans la technologie de magnétorésistance à effet tunnel (TMR), a lancé le capteur de champ magnétique linéaire TMR2623 avec circuit de conditionnement de signal programmable intégré. Conçus pour la détection du courant, la détection de la position et d'autres applications industrielles de capteurs magnétiques à haute performance, ils sont calibrés en usine et compensés en température pour une sensibilité personnalisable et un niveau de sortie de tension à pleine échelle prenant en charge une large gamme de mesures jusqu'à ±500 Gauss, ce qui permet d'obtenir une grande uniformité et une stabilité en température dans les mesures de performance sur des volumes de production avec une polyvalence accrue pour une variété d'applications dans diverses conditions de fonctionnement.

« Avec le circuit de conditionnement de signaux programmable intégré qui effectue l'étalonnage et la compensation en température des paramètres de performance du capteur TMR, notamment le décalage, la sensibilité, la plage de mesure et la linéarité, et le gain réglable pour personnaliser la sensibilité et la tension de sortie pleine échelle, le TMR2623 atteint une uniformité de dispositif et une stabilité en température exceptionnelles dans les paramètres de performance sur des quantités de production de masse, soulageant ainsi les efforts et les ressources des clients qui auraient été consacrés à l'étalonnage de dispositifs individuels. Cette nouvelle capacité est essentielle pour les applications de capteurs industriels à haut volume et aux performances critiques, comme la détection du courant, offrant à nos clients une voie rapide pour la mise sur le marché », a déclaré le Dr Song Xue, président et PDG de MultiDimension Technology. « Grâce à la grande expérience de MDT et à son portefeuille unique d'IP dans la conception de capteurs TMR et d'ASIC, ainsi qu'à la compréhension approfondie des exigences des applications en travaillant étroitement avec nos clients, nous sommes prêts à libérer tous les potentiels de notre technologie TMR dans un dispositif de capteur TMR entièrement intégré et prêt à l'emploi, offrant à nos clients un meilleur retour sur investissement. »

Les principales caractéristiques du TMR2623 comprennent :

Excellente stabilité thermique entre -40 et 125°C, avec un coefficient de température de sensibilité (TCS) inférieur à 100 ppm/°C et un coefficient de température de décalage (TCO) inférieur à 50 ppm/°C

Sensibilité programmable en 1~200mV/Gauss et tension de sortie pleine échelle, correspondant à une gamme de mesure personnalisable jusqu'à ±500 Gauss

Réponse en haute fréquence jusqu'à 2MHz

Deux versions supportant une tension d'alimentation de 3,3V/5,0V

Boîtier DFN compact de 3*2*0,75mm

Pour obtenir des informations sur les prix et les livraisons, veuillez contacter MDT ou rendre visite à MDT à Sensors Converge 2022 , stand 1037, à San Jose, Californie, les 28 et 29 juin.

À propos de MDT

MultiDimension Technology a été fondée en 2010 à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu, en Chine, et possède des succursales à Pékin, Shanghai, Chengdu et Ningbo en Chine, à Tokyo, au Japon, et à San Jose, en Californie, aux États-Unis. MDT a développé un portefeuille unique de propriété intellectuelle, et des capacités de fabrication de pointe qui peuvent soutenir la production en volume de capteurs magnétiques TMR à haute performance et à faible coût pour satisfaire les besoins des applications les plus exigeantes. Dirigée par son équipe de gestion centrale composée d'experts d'élite et de vétérans du secteur des technologies des capteurs magnétiques et des services d'ingénierie, MDT s'engage à créer une valeur ajoutée pour ses clients et à assurer leur succès. Pour plus d'informations sur MDT, veuillez consulter le site http://www.multidimensiontech.com .

