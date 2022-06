ION Renewables signe un accord d'exclusivité afin d'offrir les solutions de stockage Emerald de Mitsubishi Power en Irlande





Le développeur d'énergies renouvelables Ion Renewables, Ltd. (ION Renewables) a conclu un accord d'exclusivité avec Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) concernant quatre projets de système de stockage énergétique par batterie (battery energy storage system, BESS), qui utilisent les solutions de stockage Emerald de Mitsubishi Power, pour un total de 185,5 mégawatts (MW)/371 mégawattheures (MWh), en Irlande. Ces projets fourniront des services de système et de stockage énergétique conformes au programme « Secure, Sustainable Electricity System » (DS3), comprenant une réponse rapide en termes de fréquence et de capacité sur le réseau national irlandais, qui permettront d'intégrer davantage d'énergies renouvelables. Les quatre projets seront situés dans des friches industrielles équipées d'interconnexions électriques existantes.

Outre la fourniture d'une réponse fréquentielle au réseau national, les projets BESS soutiendront trois initiatives énergétiques majeures en faveur de l'Irlande et de l'Union européenne :

le Plan d'action climatique de l'Irlande visant à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050

le programme DS3 d'EirGrid Group, qui entend résoudre les défis liés à l'intégration des meilleurs niveaux mondiaux de production d'énergie renouvelable dans le réseau, et qui vise à ce que 70 % de l'électricité irlandaise provienne d'énergies renouvelables d'ici 2030

le projet de directive du REPowerEU, qui entend éliminer l'importation de gaz d'ici 2030, et diversifier les sources d'énergie

« Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe de Mitsubishi Power pour livrer ces importants projets », se réjouit John Ward, directeur d'ION Renewables. « Ces installations représentent une solution viable et économique afin d'équilibrer le réseau, et s'alignent parfaitement avec les principes de la proposition de directive REPowerEU. Ces projets prouvent que des solutions efficaces de stockage énergétique peuvent être mises en place, en utilisant de l'énergie renouvelable qui, autrement, serait restreinte. »

Avec une entrée en service prévue en 2024, les quatre projets BESS constitueront une première pour Mitsubishi Power en Europe, portant les déploiements mondiaux de ses solutions de stockage Emerald à un total de plus de 2 gigawattheures (GWh).

Les solutions de stockage Emerald de Mitsubishi Power pour Ion Renewables incluent des services d'ingénierie de projet, des approvisionnements d'équipements, ainsi qu'un accord de service à long terme d'une durée de 10 ans.

Pour Tom Cornell, vice-président principal des solutions de stockage énergétique chez Mitsubishi Power Americas, ces projets soulignent l'importance de l'adoption de systèmes BESS en tant que solution viable, à l'heure où davantage de pays s'efforcent d'atteindre leurs objectifs d'action climatique. « Le fait de proposer nos solutions de stockage Emerald en Irlande, ainsi que de travailler aux côtés d'Ion Renewables, constitue pour nous un moment passionnant. L'adoption continue de technologies de stockage par batterie en dehors des États-Unis, et la reconnaissance du rôle important qu'elles jouent pour permettre la production d'énergies renouvelables afin d'atteindre la neutralité carbone, doivent être soulignées. Les solutions de stockage Emerald de Mitsubishi Power permettront à l'Irlande d'atteindre son objectif consistant à produire 70 % de son électricité à partir de sources renouvelables, tout en assurant la stabilité du réseau grâce à un système électrique sécurisé. »

En savoir plus sur quelques-uns des projets BESS de Mitsubishi Power :

À propos de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Basée à Lake Mary, en Floride, la société Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power), emploie plus de 2 300 experts et professionnels en production d'électricité, stockage énergétique et solutions numériques. Nos employés ont pour objectif de permettre à nos clients de lutter contre le changement climatique de manière abordable et fiable, tout en contribuant à la prospérité humaine en Amérique du Nord, en Amérique centrale ainsi qu'en Amérique du Sud. Les solutions de production électrique de Mitsubishi Power incluent des turbines à gaz, à vapeur, et aérodérivées ; des groupes motopropulseurs et des îlots de puissance ; des systèmes géothermiques ; des solutions de développement de projets solaires photovoltaïques ; des contrôles environnementaux ; ainsi que des services. Nos solutions de stockage énergétique incluent l'hydrogène vert, les systèmes de stockage énergétique par batterie, ainsi que d'autres services. Mitsubishi Power propose également des solutions intelligentes qui utilisent l'intelligence artificielle pour permettre l'exploitation autonome des centrales électriques. Mitsubishi Power est la marque de solutions électriques de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Basée à Tokyo, au Japon, MHI est l'un des principaux fabricants mondiaux de machinerie lourde, qui possède des entreprises d'ingénierie et de fabrication couvrant les secteurs de l'énergie, des infrastructures, des transports, de l'aérospatiale et de la défense. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de Mitsubishi Power Americas et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos d'Ion Renewables, Ltd.

Ion Renewables, Ltd. (ION Renewables) a été créée par plusieurs experts du secteur du stockage énergétique, avec pour objectif de déployer des solutions de stockage énergétique afin de favoriser l'équilibre des réseaux et l'intégration des énergies renouvelables. Nous développons des projets et fournissons des conseils en Irlande et dans le monde entier, via note réseau. Dans le cadre de cette série actuelle de projets en Irlande, ION Renewables conçoit des installations ESS au sein de grands centres de charge industrielle, en offrant un déploiement rapide et une faible empreinte environnementale sur les friches industrielles existantes. Ces projets contribueront à équilibrer le réseau, en fournissant des fonctionnalités supplémentaires au réseau afin de permettre le déploiement futur d'énergies renouvelables, et de réduire en fin de compte la dépendance de l'Irlande vis-à-vis des combustibles fossiles importés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web d'ION Renewables.

