Avis aux médias - La ministre Gould participera à une annonce conjointe sur des initiatives visant à améliorer l'apprentissage et la garde des jeunes enfants au Manitoba

La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Karina Gould, ainsi que le ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance du Manitoba, Wayne Ewasko, annonceront l'augmentation du nombre de places en...

Pour la première fois, des avocates et avocats de l'aide juridique du public et de la pratique privée uniront leurs voix pour demander au ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barette, d'intervenir rapidement afin d'assurer la stabilité de...