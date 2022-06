AVIS DE CONVOCATION - Aide juridique : Des avocates et avocats du public et du privé font grève et unissent leurs voix pour en appeler au ministre de la Justice du Québec





MONTRÉAL, le 26 juin 2022 /CNW Telbec/ - Pour la première fois, des avocates et avocats de l'aide juridique du public et de la pratique privée uniront leurs voix pour demander au ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barette, d'intervenir rapidement afin d'assurer la stabilité de l'accès à l'aide juridique. Les membres de la nouvelle coalition seront réunis devant le Palais de justice, le 27 juin, à Montréal.

Les avocates et les avocats de l'aide juridique de Montréal-Laval, des Laurentides et de Lanaudière ainsi que du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, syndiqués à la CSN, seront en grève le 27 juin pour exiger le maintien de la parité avec les avocats de la Couronne. Des représentantes et représentants de toutes ces régions seront devant le Palais de justice de Montréal pour manifester.

Des avocats en pratique privée, qui refusent de faire avancer leurs mandats de l'aide juridique pour une période de deux jours, seront à leurs côtés, à Montréal?; ils demanderont une révision urgente des tarifs qu'ils reçoivent pour les mandats de l'aide juridique.

QUOI : Grève des syndicats des avocates et avocats de l'aide juridique-CSN et des avocates et avocats en pratique privée. En plus d'une manifestation, un point de presse est prévu à 10 h ainsi que des discours à 11 h.

OÙ ET QUAND :

Montréal

Lundi 27 juin, point de presse à 10 h

Manifestation et prises de parole devant le Palais de Justice de Montréal, 1 Notre-Dame Est

Les présidentes et présidents des syndicats des régions de Montréal-Laval, de Laurentides-Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie seront disponibles pour des entrevues, de même qu'une porte-parole des avocats et avocates en pratique privée, soit la présidente de l'Association québécoise des avocats et avocates de la défense (AQAAD).

Les syndicats de l'aide juridique affiliés à la CSN représentent 200 avocates et avocats de Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Ils sont affiliés à la Fédération des professionnèles-CSN. Fondée en 1921, la CSN regroupe quelque 325?000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 26 juin 2022 à 14:53 et diffusé par :