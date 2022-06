Le ministère des Fonds de développement et de la Politique régionale annonce le lancement prochain du plus grand festival urbain du monde en Pologne





VARSOVIE, 26 juin 2022 /PRNewswire/ -- La onzième session du Forum Urbain Mondial (WUF11) débutera le 26 juin à Katowice (Pologne) sous le thème « Transformer nos villes pour un meilleur avenir urbain ». Pendant les cinq jours du Forum, les yeux du monde seront tournés vers Katowice où experts, politiciens et représentants des gouvernements locaux débattront du développement urbain et de l'avenir des villes. Outre les débats, sessions et présentations, le WUF11 proposera également de nombreuses attractions, comme l'Urban Expo, des concerts, des rencontres avec des jeunes ou encore du cinéma urbain. L'inscription gratuite sur www.unevents.org/Home/Register est ouverte jusqu'au 25 juin. La participation en ligne à l'événement est également possible.

Programme de base du WUF

Le programme de base du WUF11 est composé de nombreux types d'événements, tels que des dialogues, des sessions spéciales, des ateliers et des tables rondes. Ces événements sont organisés par ONU-Habitat, Pologne, ainsi que par des partenaires externes sélectionnés dans le cadre d'un appel ouvert. Près de cinq cents événements de ce type sont programmés au Centre international des congrès, il y aura donc l'embarras du choix !

« Nous avons reçu un nombre record d'offres, près d'un millier, de parties intéressées désireuses d'organiser des événements WUF. Jamais auparavant le WUF n'avait suscité un tel intérêt », a déclaré la vice-ministre des Fonds de développement et de la Politique régionale Ma?gorzata Jarosi?ska-Jedynak.

Frissons, concerts, cinéma urbain ? ambiance vacances au FUM11

Pendant le WUF11, apprentissage et divertissement iront de pair. Après chaque journée d'échanges et de présentations à l'ICC (participation gratuite mais sur inscription préalable, avant le 25 juin 2022), les délégués du WUF11 partiront à la découverte de la ville. Le centre de Katowice sera divisé en onze zones :

Metrolab,

Youth City,

Zone de détente,

Zone scientifique,

Zone d'innovation,

Zone centrale,

KATO Urban Corner,

Zone Culture et Arts,

Zone de la Cité de la musique,

City360,

Cinéma urbain par Santander.

Comme toutes ces zones sont situées à moins de 15 minutes à pied de l'ICC, nous vous recommandons de profiter au maximum de votre séjour à Katowice et de toutes les visiter.

Une attraction spectaculaire qui va certainement attirer à la fois les délégués du WUF et les habitants de Katowice sera Urban EXPO, une énorme exposition où les pays, les villes, les entreprises et les ONG présenteront leurs pavillons promotionnels. Les participants pourront découvrir et « expérimenter » des idées novatrices pour les villes du monde entier.

