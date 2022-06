Bea Bruske : Les syndicats du Canada expriment leur solidarité et exigent une intervention sur les droits liés à la procréation





OTTAWA, 25 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, a publié la déclaration suivante :



« Aujourd'hui, la Cour suprême des États-Unis a rendu un jugement dévastateur infirmant la décision faisant date rendue il y a 50 ans dans l'affaire Roe c. Wade. Le jugement invalidant le droit constitutionnel d'accéder à des soins d'avortement sécurisés et légaux compromet les droits liés à la procréation de millions d'Étasuniens.

« Les syndicats du Canada réagissent au jugement en manifestant une profonde inquiétude et un engagement renouvelé à redoubler d'efforts pour assurer un accès équitable aux soins d'avortement et aux services de santé liés à la procréation dans l'ensemble de notre pays.

« L'accès à l'avortement sécurisé et légal est un droit fondamental de la personne qui doit être garanti à toute personne et ne devrait pas être un privilège associé à la couleur de votre peau, à votre lieu de résidence ou à vos moyens financiers. Il est injuste de priver les gens de leurs soins de santé et droits en matière de procréation, et cela nuira inévitablement le plus aux communautés pauvres et racialisées.

« L'interdiction de l'avortement ne met pas fin à l'avortement. Ils ne le rendent que plus difficile d'accès et plus dangereux, particulièrement pour les communautés déjà marginalisées. L'Organisation mondiale de la santé estime que 25 millions d'avortements non sécurisés ont lieu chaque année et constate que le manque d'accès à des soins d'avortement sécurisés et respectueux en temps opportun est un problème majeur de santé publique et une des principales causes de décès maternels et de morbidités dans le monde entier.

« Bien que l'avortement soit décriminalisé au Canada, il y a encore des obstacles à l'accès à ce service de santé essentiel. Ces obstacles comprennent le manque d'accès à une information exacte, les frais de déplacement et autres à engager pour accéder aux soins, les temps d'attente et les limites d'âge gestationnel. Ils affectent démesurément les populations à faible revenu, jeunes, nouvellement arrivées et racialisées et les personnes en situation de handicap et vivant dans des communautés rurales et isolées.

« Les mouvements anti-avortement, les assauts sur les communautés 2SLGBTQI et la flambée d'extrême droite sont bien financés et sans frontières. Nous devons demeurer vigilants dans la défense des droits de tous.

« Bien qu'il reste beaucoup de travail à accomplir ici au Canada, nous demeurons solidaires de toutes les personnes qui continuent de promouvoir et de défendre l'autonomie corporelle et la justice en matière de genre aux États-Unis et dans le monde entier. »

